Se estrenó el GTA 6 y ya aparecieron los primeros gameplays oficiales online: quiénes tuvieron acceso anticipado En plataformas como Twitch y YouTube, streamers ya fueron publicando su experiencia con el nuevo Grand Theft Auto VI junto a miles de seguidores. La espera de una década generó amplias expectativas. ¿Estará a la altura? Por Agregar C5N en









El streamer español DjMaRiiO junta más de 200.000 espectadores en su stream en vivo. Redes sociales

La espera terminó y estrenó el GTA 6, aquellos streamers que tuvieron acceso anticipado ya publicaron sus experiencias en plataformas como Twitch y YouTube. Los primeros gameplays oficiales online de DjMaRiiO, AxoZer y Alanzoka juntan más de 100.000 vistas.

La historia girA en torno a Duval y Caminos, una pareja involucrada en una trama criminal que recorrerá distintos lugares de Leonida. La relación entre ambos y sus encuentros con otros personajes serán una parte importante de la narrativa, mientras la compañía mantiene en reserva numerosos detalles de las misiones y los sistemas jugables.

El primer país en acceder será Nueva Zelanda: el desbloqueo digital en PS5 arranca a las 8 de la mañana de este miércoles. En el otro extremo están México y Centroamérica, que tendrán su ventana a las 3 de la madrugada del jueves. Entre la primera y la última ventana confirmada hay 19 horas de diferencia.

En países como España algunos streamers y youtubers ya comenzaron a jugar en vivo en plataformas como Twich y comparten la experiencia junto a sus seguidores. Entre ellos destaca el español DjMaRiio, youtuber de gran referencia en el universo Fifa y el mundo del futbol. Tiene un canal de Youtube donde comparte sus videos con sus más de 4,7M de suscriptores.

Cuánto sale el GTA 6 y cómo precagarlo para ya tenerlo disponible Quienes ya compraron el juego no tienen que esperar para descargarlo. En Xbox Series X|S la precarga arrancó el lunes 9 de noviembre a las 21 y en PS5, el martes 10 a las 0, hora argentina. Con la instalación lista, solo resta que se active el desbloqueo.

En cuanto al bolsillo, en la PlayStation Store de Argentina la edición estándar cuesta u$s79,99 y la Ultimate, u$s99,99, mientras que en la Microsoft Store figuran a unos $113 mil y $142 mil, respectivamente. A esos valores hay que sumarles los impuestos y percepciones que agregue la tarjeta, según el medio de pago y la cotización del día. Por tener precios regionalizados en pesos, Xbox queda algo por debajo del valor completo al dólar tarjeta. Otro dato para tener en cuenta es el formato. Las versiones físicas no traen disco, sino un código de descarga, y la Ultimate se vende solo en digital. Además, toda reserva o compra anterior al 20 de noviembre suma el Vintage Vice City Pack, y las reservas digitales incluyen un mes gratis de GTA+. Cuándo sale el GTA en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica y España Argentina: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 México:­ jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica): jueves 19 de noviembre a las 00

(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica): jueves 19 de noviembre a las 00 Perú: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Colombia: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Ecuador: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Venezuela: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Bolivia: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Chile: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Uruguay: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Paraguay: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Estados Unidos (hora del Este , en ciudades como Miami y Nueva York): jueves 19 de noviembre a las 00

, en ciudades como Miami y Nueva York): jueves 19 de noviembre a las 00 Estados Unidos (hora Central, como Chicago y Houston): miércoles 18 de noviembre a las 23

como Chicago y Houston): miércoles 18 de noviembre a las 23 Estados Unidos (hora de la Montaña, como Denver): miércoles 18 de noviembre a las 22

como Denver): miércoles 18 de noviembre a las 22 Estados Unidos (hora del Pacífico , como Los Ángeles): miércoles 18 de noviembre a las 21

, como Los Ángeles): miércoles 18 de noviembre a las 21 España: jueves 19 de noviembre a las 00