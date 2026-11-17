Tras las versiones que vincularon sentimentalmente a Eugenia “la China” Suárez con Leandro Paredes, la actriz explotó de furia en sus redes sociales y salió a desmentir los rumores. Por su parte, Mauro Icardi también reaccionó a las especulaciones, aunque eligió una estrategia completamente diferente.
En medio del escándalo que la pareja viene protagonizando con Wanda Nara, esta vez se sumó una nueva polémica: los rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y un hombre casado, nada menos que un jugador de la Selección argentina.
Lejos de hacer declaraciones públicas o involucrarse en la controversia, Icardi optó por responder a su manera y dejó en claro que su relación con la China Suárez sigue muy bien. Para eso, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías románticas junto a su pareja, que parecen haber sido tomadas a la distancia, como si se tratara de imágenes captadas por un paparazzi o algún seguidor.
Mauro Icardi vía Instagram.
En las cuatro postales se puede ver a los enamorados disfrutando de una comida en un restaurante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la complicidad entre ambos, que no escatimaron en besos y gestos de cariño durante la salida.
Qué dijo la China Suárez sobre las versiones de romance con Leandro Paredes: "Son una escoria"
Tras las especulaciones, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones que la relacionaban con el futbolista. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", escribió en sus redes sociales.
Pero su descargo no terminó ahí, furiosa por las teorías sobre su vida privada, la actriz apuntó directamente contra la prensa argentina. "La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", lanzó sin filtro.
Por último, lanzó una fuerte acusación contra los medios de comunicación: "La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, no obedecés, o no pasás sobres, te ensucian".