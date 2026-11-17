La contundente reacción de Mauro Icardi tras los rumores de romance entre la China Suárez y Leandro Paredes Mientras la actriz salió furiosa a desmentir las versiones que la vinculan con el jugador de Boca, el delantero sorprendió con una serie de imágenes románticas y dejó en claro cómo atraviesan este nuevo escándalo. Agregar C5N en









La reacción de Mauro Icardi ante los rumores que involucran a La China Suárez con Leandro Paredes Redes Sociales

Tras las versiones que vincularon sentimentalmente a Eugenia “la China” Suárez con Leandro Paredes, la actriz explotó de furia en sus redes sociales y salió a desmentir los rumores. Por su parte, Mauro Icardi también reaccionó a las especulaciones, aunque eligió una estrategia completamente diferente.

En medio del escándalo que la pareja viene protagonizando con Wanda Nara, esta vez se sumó una nueva polémica: los rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y un hombre casado, nada menos que un jugador de la Selección argentina.

Lejos de hacer declaraciones públicas o involucrarse en la controversia, Icardi optó por responder a su manera y dejó en claro que su relación con la China Suárez sigue muy bien. Para eso, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías románticas junto a su pareja, que parecen haber sido tomadas a la distancia, como si se tratara de imágenes captadas por un paparazzi o algún seguidor.

Mauro Icardi vía Instagram. En las cuatro postales se puede ver a los enamorados disfrutando de una comida en un restaurante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la complicidad entre ambos, que no escatimaron en besos y gestos de cariño durante la salida.

Qué dijo la China Suárez sobre las versiones de romance con Leandro Paredes: "Son una escoria" Tras las especulaciones, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones que la relacionaban con el futbolista. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", escribió en sus redes sociales.