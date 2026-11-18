Cuánto pesa el GTA 6: recomendaciones para liberar espacio en la consola antes de su lanzamiento Grand Theft Auto VI requerirá hasta 212 GB de almacenamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Cuánto lugar conviene tener disponible para instalar el juego y sus futuras actualizaciones. Por Agregar C5N en









Qué espacio conviene tener disponible para instalar el juego y sus futuras actualizaciones.

Rockstar Games confirmó que el GTA 6 necesitará hasta 212 GB de espacio libre para su instalación en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El tamaño del archivo obliga a los jugadores a revisar con anticipación la capacidad de almacenamiento de sus consolas y, si es necesario, eliminar juegos o contenidos para liberar memoria.

Además del espacio que ocupa el juego, se recomienda reservar entre 20 y 30 GB adicionales para descargar e instalar las actualizaciones del día de lanzamiento y los parches que puedan publicarse posteriormente. De esta manera, lo aconsejable es contar con al menos 232 a 242 GB disponibles para evitar inconvenientes durante la instalación.

Cuándo se podrá empezar a jugar al GTA 6 en Argentina El juego podrá comenzar a jugarse oficialmente en la Argentina el jueves 19 de noviembre desde las 00.00.

Argentina, entre los países donde GTA 6 es más caro El precio de GTA 6 también representa un gasto elevado para los jugadores argentinos. Según un relevamiento de Leonida Lab, el país ocupa el cuarto puesto entre los 29 mercados analizados con el precio final más alto para adquirir la edición estándar del videojuego.

El valor de lista es de u$s79,99, el mismo que en Estados Unidos, pero al momento de concretar la compra se eleva a u$s96,79 por la aplicación del 21% de IVA sobre los servicios digitales. Por encima de Argentina se encuentran Israel (u$s103,79), Hungría (u$s99,19) y Noruega (u$s98,85).

La comparación también ubica a Argentina por encima de Chile y Colombia, donde el precio final alcanza los u$s95,19. En tanto, en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España el costo es de u$s90,83.