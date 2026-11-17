Morón llegó al programa de Jimmy Fallon: Milo J lo sorprendió con una camiseta y un gorro coya El artista argentino de 20 años entregó ambos obsequios típicos tras visitar The Tonight Show en Estados Unidos. La foto del conductor estadounidense con los presentes recorrió las redes en pleno auge internacional del músico luego de los Latin Grammy. Agregar C5N en









Milo J se presentó en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon.

El cantante argentino Milo J, de 20 años, sorprendió al conductor estadounidense Jimmy Fallon al regalarle una camiseta del Club Deportivo Morón y un gorro coya tras su paso por The Tonight Show, un gesto cuya imagen se volvió viral en redes.

Aunque el joven compositor no brindó una entrevista al aire durante la emisión televisiva en Estados Unidos, aprovechó el encuentro en el estudio para entregarle ambos presentes. Horas después circuló una fotografía donde Fallon luce el gorro tradicional y sostiene sonriente la casaca.

Los obsequios sintetizan la identidad cultural del artista bonaerense, marcada por su fanatismo hacia el club del oeste del conurbano y por la impronta folclórica de su actual etapa musical, reflejada también en su exitoso tema Niño.

Este cruce ocurrió en pleno auge internacional del intérprete, pocos días después de ganar cuatro estatuillas en los Latin Grammy 2026 —entre ellas Grabación del Año por Niño y Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta— y sumar dos nominaciones a los Grammy Awards.

Milo J llevó objetos históricos y familiares a su recordado concierto en el Tiny Desk Esta apuesta cultural repite su Tiny Desk, ideado por su madre y mánager Aldana Ríos: "Él quería que la simbología fuera real, concreta y genuina. Todo lo que estaba en esos muebles salió de nuestra casa. No tuvimos que salir a comprar absolutamente nada. Vacié nuestras bibliotecas y nuestros estantes".