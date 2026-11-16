Luis Caputo admitió que "los mejores 18 meses" no arrancaron: "Vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado"

El ministro de Economía reconoció que las proyecciones del Gobierno a principio de año daban un mayor crecimiento y que esperan "un fin de año con una continuidad de la tendencia actual". La prolongación del shock internacional, la duplicación del precio del petróleo y la suba de tasas internacionales, algunas de sus explicaciones.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo , admitió este lunes que " los mejores 18 meses" no arrancaron y reconoció que este año " vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado ". La frase sobre lo que iba a ocurrir con la economía argentina habia sido expresada por el ministro en abril durante un encuentro ante empresarios , proyección que finalmente no ocurrió ya que consultas y el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan un freno en la actividad por tercer mes consecutivo.

Durante una entrevista radial, el ministro habló sobre la suba del riesgo país, el dólar, las jubilaciones y reconoció que las proyecciones del Gobierno a principio de año daban un mayor crecimiento y que esperan "un fin de año con una continuidad de la tendencia actual". La prolongación del shock internacional, la duplicación del precio del petróleo y la suba de tasas internacionales, fueron algunos de los argumento que dio Caputo para explicar el freno económico.

“Tuvimos dos trimestres y luego hasta agosto, donde se empezó a ver una pequeña recuperación. En septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Ahora esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", sostuvo Caputo en referencia a el dinamismo de la actividad.

Pese a la marcada "recesión técnica", el ministro entiende que es importante poner en perspectiva y aclarar que "hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si lo hacemos 1,5% o 2%". "Es verdad que a principio de año pensábamos que íbamos a crecer más. Claramente hubo factores como la guerra y la suba de tasas. Los shocks externos fueron más prolongados y fuertes de lo que nosotros esperábamos", sumó el ministro.

Para Caputo, “hoy gracias a la robustez del programa y todo lo que se ha hecho estamos discutiendo que en realidad vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado ”.

En la misma sintonía, volvió a admitir luego que no fue afortunada la frase sobre "los mejores 18 meses": "No claramente no arrancó. Hubiera esperado obviamente que la situación internacional no fuera la que fue. De mi lado hay cosas que me sorprendieron: una la prolongación del shock internacional, se duplicó el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a los altos niveles".

La clase media y la explicación de Luis Caputo sobre el freno en el consumo

El ministro de Economía no coincide con la frase de "la economía cada vez está peor": “Son palabras que se dice mucho pero cuando mirás los números no lo validan. Por lo pronto, 12 millones de personas que salieron de la pobreza". A posterior valoró que el nivel de empleo, que creció en más de 465 mil puestos de trabajo desde comenzado el mandato libertario.

“Hay que poner las cosas en contexto porque sino parece que antes estábamos bien y ahora estamos mal. Eso no es así. El empleo no crecía desde 2011”, pidió Caputo.

El consumo en supermercado sigue frenado.

Respecto al consumo, el ministro diferenció la situación actual, con lo ocurrido durante el anterior gobierno. “Hoy estás en una situación donde la gente no está apurada por consumir. Va a ver algo, va a otro, lo mira, después vuelve. No vas corriendo al supermercado porque podías comprar solo dos aceites o harinas. La realidad es que genera un comportamiento más normal", sostuvo.

En este sentido, dejó en claro que "para que haya más crecimiento tiene que haber una mayor recuperación de los salarios. La parte positiva es que eso lo estamos viendo”.

Luis Caputo y el costado "positivo" que le ve la suba del riesgo país

El índice financiero medido por JP Morgan encontró un nuevo piso al ubicarse en torno a los 830 puntos, subiendo casi 400 unidades respecto a meses previos. Para el ministro hay un costado positivo en ello: "Se incrementó de 400 a 950 y ¿cuántas veces se vio que subiera eso y no tuviera impacto en el tipo de cambio?, nunca”.

El riesgo país se consolidó arriba de los 800 puntos.

De todas maneras, Caputo reconoció que "no me gusta" ver que el riesgo país suba, pero "si le tengo que buscar el lado positivo digo bueno, es una muestra para aquellos que piensa que el año que viene va a ver volatilidad cambiaria. Eso no parece tan obvio".

“En términos de la economía para el 2027 vamos a estar más fortalecidos que nunca. Yo espero un año mucho más calmo de lo que muchos predicen", completó el ministro.