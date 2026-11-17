La Libertad Avanza postergó la firma del proyecto hasta este miércoles, en medio de las negociaciones con sus aliados por la incorporación de las adhesiones electorales.

El Gobierno intensificó las negociaciones para aprobar la Reforma Electoral en los últimos días, con la intención de emitir dictamen este martes y llevar la propuesta al recinto la próxima semana. Sin embargo, los senadores todavía no estamparon su firma en el texto y la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.

“No hay voluntad en el día de hoy de buscar un dictamen”, anunció Agustín Coto , presidente de la comisión, al comienzo del encuentro. A continuación, informó que la secretaría parlamentaria daría lectura al nuevo texto completo del proyecto.

Mientras desde el peronismo aseguraban que la lectura era “para rellenar” porque todavía no estaban las firmas, cerca de Patricia Bullrich explicaban que, después de la reunión de la mesa política , la senadora había aceptado ponerse al frente de la negociación, pero “con sus tiempos”. “No lo queremos sacar en dos minutos (el dictamen) sin que nadie lo lea. Las firmas ya están”, aseguraron desde su entorno.

De hecho, el comunicado enviado por Presidencia después de la reunión en Casa Rosada, previa al encuentro de la comisión, ya anticipaba que no habría definiciones inmediatas. “Se prevé que la discusión en comisiones continúe los próximos días”, indicaba el texto oficial.

Para avanzar con el despacho, el oficialismo necesita reunir 10 firmas de los 19 integrantes de la comisión. Seis pertenecen a La Libertad Avanza, tres a la UCR, mientras que Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos ´Camau´ Espínola (Corrientes) representan a Provincias Unidas. También integran el cuerpo la jujeña Carolina Moisés, seis representantes del justicialismo y la tucumana Beatriz Ávila.

El principal cambio que propuso el Gobierno para garantizar que no haya primarias el año próximo fue reemplazar la eliminación de las PASO por su suspensión. Se trata de un régimen transitorio, exclusivamente para las elecciones de 2027. Es decir, una reforma a la medida de Javier Milei y de las necesidades electorales de La Libertad Avanza.

Además, durante el último fin de semana se puso sobre la mesa la incorporación de las colectoras o adhesiones electorales, con el objetivo de sumar el respaldo de sectores del radicalismo.

“Es un tetris”, explicó una importante fuente del oficialismo a este medio. “Sumás a algunos con la colectora, pero perdés el apoyo de otros. Es el tema más controversial”. A más de un integrante del oficialismo no le convence la medida, aunque estarían dispuestos a aceptarla para conseguir el acompañamiento de los gobernadores aliados en la suspensión de las primarias.

Otra fuente de peso de La Libertad Avanza explicó que "las colectoras dividen el voto", por ese motivo, el oficialismo y sus aliados seguirán analizando el texto. Según los poroteos de la jefatura del bloque oficialista, los votos para la suspensión de las PASO están. Lo complejo es hacer encajar las negociaciones que se tienen en paralelo todos los sectores.

En rigor, el primer texto enviado por el Poder Ejecutivo ya establecía algunos criterios para las adhesiones. Sin embargo, el borrador que se trabaja actualmente incorpora un régimen específico para regularlas.

Macri definió el respaldo al proyecto oficialista

Esta mañana, antes de la reunión de la Mesa Política, se conoció la decisión de Mauricio Macri de acompañar la suspensión de las PASO, pese a que Martín Goerling (PRO-Corrientes) había cuestionado en varias oportunidades la medida. El senador sostuvo que la suspensión de las primarias no se puede “manosear” en función de la táctica o la estrategia electoral del gobierno de turno.

Si bien el partido amarillo no tiene representación en la comisión de Asuntos Constitucionales, sus votos serán fundamentales en el recinto. El oficialismo necesita una mayoría absoluta de 37 votos, por tratarse de una ley electoral.

Sobre la postura respecto de las colectoras, desde el PRO indican que están “analizando el tema”. La propuesta que estudian es que no sea solamente el candidato a presidente quien acepte las listas adheridas, sino que exista un compromiso conjunto entre todas las partes. También buscan resolver qué sucedería en los distritos donde se eligen senadores, para evitar que una misma alianza termine quedándose con las tres bancas a través de distintas adhesiones.