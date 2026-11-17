DDM difundió la secuencia completa del enfrentamiento que protagonizaron la empresaria y la actriz en la Casa de los Sueños. Las imágenes revelan cómo comenzó la discusión y las fuertes acusaciones contra el futbolista.

A más de una semana del tenso enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez, salió a la luz el video completo que grabó la actriz durante el escándalo en la Casa de los Sueños y que, según trascendió, fue incorporado a dos expedientes judiciales.

La contundente reacción de Mauro Icardi tras los rumores de romance entre la China Suárez y Leandro Paredes

Luego de que se filtrara el primer fragmento en el que se escuchaban fuertes insultos de la empresaria contra Suárez , DDM difundió este martes la secuencia completa, que permite reconstruir cómo comenzó el cara a cara y qué ocurrió antes de que la discusión se elevara.

En el primer tramo de la grabación, se puede escuchar a Martín Migueles explicarle a la actriz la preocupación que generó el mensaje de la hija de 11 años de Nara, en el que habría denunciado una presunta agresión por parte de Mauro Icardi. "Vos sos madre, si te llaman y te dicen 'el papá la está cag… a palos', ¿qué hacés?", le preguntó Migueles a Eugenia.

En ese momento, la actriz dio su versión de lo sucedido y reveló qué le había dicho a la menor para que aclarara la situación: "Francesca no quería salir porque le daba vergüenza y le dije: 'Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular y te pusieron un límite, y que no es real'. Si no, cualquiera se infarta y no es joda".

Este relato coincide parcialmente con una situación que Wanda había mencionado anteriormente, aunque desde una interpretación completamente diferente: la conductora aseguró que habían obligado a su hija a mentir, lo que deja en evidencia las versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.

POR PRIMERA VEZ: EL VIDEO COMPLETO DE LA PELEA ENTRE WANDA Y LA CHINACc #DDM @ddm_ok https://t.co/HVUeJqx9OU

En otro tramo de la conversación, Migueles también hizo referencia a la intervención de los adultos en este tipo de conflictos. "Los chicos muchas veces aprovechan esta situación y hay que cortarlo", sostuvo. Además, remarcó que "tiene que haber una conversación fluida" entre los padres.

Por su parte, Suárez aportó otro detalle sobre el conflicto que habría desencadenado la discusión entre Icardi y su hija: "Francesca me dijo que lo único que quería era ir a esta juntada, que no la dejaron y no se pudo organizar".

Mauro Icardi y Francesca Icardi.

El momento en que Wanda Nara llegó y estalló el escándalo con la China Suárez: "Cag... a palos a mis hijos"

Si bien durante los primeros minutos de la grabación la conversación transcurría con un tono cordial, todo cambió cuando Wanda Nara llegó a la propiedad que Mauro Icardi comparte con Eugenia.

En las imágenes, se puede escuchar a la empresaria contradecir la versión de la actriz y lanzar una grave acusación contra su exmarido: "No, a Francesca la cagó a palos. Tengo tres hijos varones a los que los cagó a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años… Está Isabella de testigo".

Frente a estas declaraciones, La China Suárez rechazó tajantemente la posibilidad de mantener una relación con un hombre violento: "Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo".

Sin embargo, lejos de calmarse, Wanda redobló la apuesta y lanzó una dura advertencia contra la actual pareja de su exmarido: "No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos".

Wanda Nara y China Suárez: se filtró el video completo

A partir de ese momento, la discusión escaló y dio paso al fragmento que ya había trascendido públicamente, en el que la conductora lanzó una serie de insultos y amenazas contra la actriz. "Sos una negra de mierda que está acá por plata, ni sabés por qué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prostituta", se escucha decir a Wanda.