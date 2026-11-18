La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en la elaboración del producto y sancionó a la empresa fabricante, por constituir un potencial riesgo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un gel neutro de una reconocida marca, utilizado para ecografías, tras detectar contaminación microbiológica en, al menos, cinco lotes e irregularidades en su rotulado.

ANMAT prohibió las ventas fuera de la provincia a una reconocida droguería bonaerense

La medida se implementó a través de la Disposición 7368/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

Se trata del gel neutro marca Sanicol , elaborado por la firma Alcofrac S.A., con domicilio en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

La resolución repasa que el caso se inició a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna , que informó una presunta contaminación en distintas partidas del gel que utilizaba para estudios ecográficos .

Ante la inquisición de ANMAT, desde el laboratorio reconocieron que no realizaban controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que salían al mercado . Además, se presentaba como insumo para ecografías, un uso médico no estaba autorizado en su registro.

Más tarde, el Hospital Muñiz emitió una segunda alerta por otro lote del gel, por la sospecha de la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del mismo grupo que la señalada en el primer reporte. La empresa presentó posteriormente informes de análisis microbiológicos sobre cinco partidas, cuyas muestras superaban los límites microbiológicos admitidos.

La ANMAT prohibió la venta del gel neutro marca Sanicol. Ministerio de Salud

Antes de la prohibición definitiva, en octubre la ANMAT había ordenado preventivamente a Alcofrac la suspensión inmediata de la elaboración, la comercialización y la distribución del gel. También instruyó el retiro del mercado de todas las unidades que todavía estuvieran dentro de su período de vida útil. Esas tareas quedaron bajo seguimiento del área técnica del organismo.

El 9 de octubre, la autoridad sanitaria ya había difundido una alerta dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que pudieran utilizar el producto en ecografías.

Más tarde, una inspección posterior en la planta detectó incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, como falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado, la ausencia de documentación para respaldar la liberación de lotes, la inexistencia de registros de controles microbiológicos en productos terminados que los requieren y fallas en el circuito de agua desmineralizada, desde su recepción hasta su almacenamiento y distribución.

Ante esto, el organismo dispuso la inhibición preventiva de la planta para elaborar, envasar y acondicionar productos cosméticos hasta que la compañía adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad a las exigencias vigentes.