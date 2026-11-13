Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de noviembre

El oficial minorista operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, en una jornada donde el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por los feriados bancarios debido a la visita del papa León XIV. A nivel financiero, el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos y parece haber encontrado un nuevo piso.

El dólar no cedió y se mantuvo en $1.570, su máximo histórico

A nivel mundial, la divisa norteamericana registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.685,06, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.573,95.