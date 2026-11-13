13 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de noviembre

El oficial minorista operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, en una jornada donde el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos.

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El dólar atravesó una semana estable. 

El dólar atravesó una semana estable. 

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El dólar oficial cotiza este viernes a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por los feriados bancarios debido a la visita del papa León XIV. A nivel financiero, el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos y parece haber encontrado un nuevo piso.

El dolar se mantuvo arriba de los $1.500.
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La divisa venía de una semana con un alza acumulada de $5, marcada por la reacción a las elecciones de medio término en Estados Unidos y el balotaje presidencial en Brasil. El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

A nivel mundial, la divisa norteamericana registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.685,06, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.573,95.

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