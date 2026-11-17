La Selección argentina aplastó 7-0 a Costa Rica en Córdoba en un amistoso sin equivalencias La Albiceleste cerró 2026 con un triunfo amplísimo frente los Ticos en el estadio Mario Alberto Kempes. Se destacaton especialmente Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, que marcaron dos goles cada uno. Por Agregar C5N en









Argentina enfrenta a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. X (@Argentina)

La Selección Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de su último partido amistoso en el año y como prueba de cara a los próximos desafíos oficiales del equipo. Nicolás Paz y Julián Álvarez convirtieron una serie de dobletes en el primer tiempo, mientras que Franco Mastantuono convirtió también dos tantos en el complemento,. El árbitro fue el brasileño Bruno Arleu, mientras que a cargo del VAR se encuentró su compatriota Rodrigo Guarizo.

El equipo de Lionel Scaloni dominó ampliamente a Costa Rica desde el inicio del partido debido a que impuso la gran diferencia de jerarquía individual y colectiva. El mediocampista Enzo Fernández tuvo la primera chance para la Albiceleste a través de un remate de media distancia que se fue cerca del arco defendido por el arquero Patrick Sequeira.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. La apertura del marcador ocurrió a los 8 minutos, cuando Paz finalizó una gran jugada con Fernández y Álvarez a través de un violento disparo que venció a Sequeira. Luego, a los 34, el delantero que se desempeña en Atlético de Madrid estampó el segundo tanto tras un centro de Agustín Giay, quien reemplaza a Gonzalo Montiel en el lateral derecho tras la derrota 2-1 con Uruguay en la Bombonera.

La Albiceleste acumuló situaciones para convertir más goles, como un remate al palo de Gianluca Prestianni, mientras que a los 37 minutos Paz anotó nuevamente con un tiro potente de derecha. Después, a los 42, Álvarez concretó el cuarto tanto con un remate de zurda dentro del área.

El gol de Mastantuono ocurrió a los 48 minutos, cuando remató dentro del área y estampó el quinto tanto tras una floja respuesta de Sequeira.

A los 17 minutos del complemento, el central Mariano Troilo, de reciente ingreso, sorprendió al aparecer en el área rival y sacó un zurdazo alto, después de combinar con Mastantuono, que se fue alto luego de un desvió en un defensor rival. En 32 minutos de la segunda parte, Alexis Mac Allister recuperó una pelota al borde del área e intentó habilitar a Mastantuono con un pase que quedó trunco, aunque controló el rebote, eludió a dos rivales y definió entre las piernas del arquero rival. A los 42 minutos, Giuliano Simeone trasladó hacia la derecha para juntarse con Mastantuono, que se hamacó hacia la pierna zurda y volvió a apuntar al primer palo, por donde coló el séptimo tanto de la noche. Los goles de Argentina vs. Costa Rica por el partido amistoso ¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026 ¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 35', Julián Álvarez marcó el 2-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/F8PnF0Z1xK — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026 PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!



A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. pic.twitter.com/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026 ¡GOLEA ARGENTINA!



A los 43', Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/1YbfoMJmQb — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026 Argentina vs. Costa Rica: formaciones Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Máximo Perrone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Máximo Perrone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenyel Michel, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Gerald Taylor; Celso Borges; Carlos Mora, Aarón Salazar, Andrey Soto, Josimar Méndez; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.