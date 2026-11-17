El Presidente está molesto con las actitudes de su senadora, aunque sabe que no puede prescindir de ella para el 2027. La exministra busca ampliar su poder dentro del Gobierno, disputar lugares en las listas legislativas y condicionar el armado electoral de La Libertad Avanza.

Aunque seguirá ocultándolo, Javier Milei está molesto con Patricia Bullrich. Hace apenas dos meses, el Presidente recibió con un desayuno a su senadora en la Quinta de Olivos, donde acordaron como idea estratégica para contener al electorado republicano mantener las declaraciones separatistas de la jefa de la bancada oficialista. Sin embargo, quienes rodean al jefe de Estado y conocen de cerca su intimidad reconocen que algo cambió en las últimas semanas y que la paciencia ya no es la misma. Empero, no es la relación sentimental lo que preocupa al líder libertario, sino algo mucho más perjudicial: si quiere reelegir, sabe que no puede sacarse de encima a la exmacrista.

Convencido de que su modelo de gestión es lo que sacará adelante al país tras la "decadencia de los últimos 100 años", el próximo año el líder libertario ya adelantó que buscará ir por la reelección. Además de necesitar que la economía funcione, el jefe de Estado sabe en el fondo de su ser que la política, aunque la deteste, también será un factor fundamental que ordenará o condenará su futuro. Por eso, quienes lo frecuentan dan cuenta del aumento exponencial de su molestia cuando sus propios funcionarios hacen movimientos -forzados o no- que ponen en jaque la estabilidad de su gestión. Bullrich, quien no abandona su rol opositor interno, está a la cabeza de esta lista.

Desde hace tiempo la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio decidió ponerse al frente de su electorado, que demanda una cosmovisión más compasiva del ejercicio político. También molesta por la falta de protagonismo, la senadora se abrazó a la estrategia de hablarle a su núcleo duro como mecanismo de autopreservación para contener a este sector de votantes y, de paso, marcarle la cancha a Karina Milei y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem de cara a las negociaciones por la confección de las listas del próximo año.

Si bien en la última reunión bilateral que ambos dirigentes compartieron en la quinta presidencial se había acordado mantener estas divisiones para lograr contener a la mayor parte de los simpatizantes de La Libertad Avanza, lo cierto es que el Presidente comenzó a dar muestras internas de hartazgo. "Ya no le parece tan simpático, cree que Patricia se está pasando tres pueblos. Una cosa es marcar diferencias y otra muy distinta es ser opositora de tu gobierno", dijo a C5N una fuente con acceso al despacho del libertario.

En este marco, la misma voz admite que, pese a la molestia, Milei sabe que no podrá hacer mucho para controlar a la fiera. "Les guste o no, ambos se necesitan. Javier porque no tiene mejor candidata a vice y Patricia porque siendo su compañera de fórmula es de la única manera que puede aspirar a, eventualmente, ser presidenta", profundizó.

Respecto a las versiones sobre la posibilidad de que exista una interna abierta libertaria, fuentes que rodean al jefe de Estado lo descartan de cuajo. "No vamos a ir a una PASO con ella. Acá el único candidato posible es el Presidente. Tampoco hay una sola chance de que Javier se baje y ella quede como su 'reemplazo'. Los planes B no sirven, eso ya lo intentó (Mauricio) Macri con (María Eugenia) Vidal y no funcionó, es subestimar al electorado. Acá no hay muchas opciones: Milei reelige o nos morimos todos en el camino", sentenció una fuente de diálogo diario con el jefe de Estado.

Aunque públicamente lo niegue, el Presidente mira con atención las encuestas que realizan importantes consultoras sobre el presente y devenir de su gestión. Si bien avisa no está dispuesto a dejarse llevar por los resultados y le asegura a cada interlocutor que no va a cambiar ni un ápice de su modelo político, la medición que recibió días atrás sobre la valoración de su gobierno lo preocupó. En la misma, el jefe de Estado advirtió que solo un 40% de los encuestados está a favor del rumbo del Ejecutivo contra un 55% que lo rechaza, un número letal para quien supo alcanzar picos de más de 60% de valoración positiva.

Por eso, el líder libertario sabe que no puede desprenderse de Bullrich, ni aunque en sus entornos más íntimos admita que ya está cansado de sus actitudes. "Es lo más probable", es la respuesta que más se escucha de su círculo íntimo al ser consultados sobre si la jefa de bloque será, efectivamente, quien acompañe al economista en la boleta del próximo año. Pero los problemas no terminan allí.

Un conocedor de la dinámica del Gobierno da cuenta de que las ambiciones de la senadora no se controlarán solo con sumar su nombre al binomio presidencial. "Patricia va a querer ir por todo y va a plantear un co-gobierno", adelantó la voz autorizada, al tiempo que señaló que es "más que factible" que, de llegar al Ejecutivo, la ahora jefa de bloque libertario quiera conservar el poder dentro del Ministerio de Seguridad y amplíe sus horizontes a Defensa y otras áreas claves de gobierno. Todo esto además de meter en lugares "entrables" de las listas legislativas a sus laderos. "Nos va a esquilar", se rio irónico un deambulante de la Casa Rosada.

Es en este punto donde las tensiones entre la ex JP y Karina Milei se profundizan al máximo. La hermana presidencial, quien reniega desde sus entrañas por la imposibilidad de doblegar a Bullrich para que se pliegue a sus órdenes como el grueso del Gobierno, está cada vez menos dispuesta a sumar a la senadora a la mesa de negociación de las listas. "Las arma el partido", dicen escuetos desde su entorno al hablar sobre quién estará a cargo del armado de las mismas, una disposición que amenaza con abrir un nuevo frente aún más sanguinario entre las damas de hierro libertarias.

Como sea, y pese a todas las tensiones, lo cierto es que tanto desde el círculo de Milei como desde el de Bullrich niegan por completo que pueda concretarse una ruptura. Por eso, pese a habilitar a Gerardo Millman a criticar la propuesta del retorno de las colectoras que Diego Santilli negoció con los gobernadores en las últimas horas, este miércoles la jefa de bloque de La Libertad Avanza acompañará con su firma el dictamen para tratar la próxima semana la reforma política con la que el oficialismo buscará suspender las PASO.