El futbolista quedó en el centro de las especulaciones por su actitud durante el cumpleaños de su hijo. Las imágenes se viralizaron y despertaron todo tipo de comentarios.

En medio de los rumores que vinculan a Leandro Paredes con la China Suárez , en las últimas horas surgieron nuevas versiones sobre una posible crisis matrimonial entre el futbolista y Camila Galante.

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Todo se desató a partir de un video que muestra al jugador de Boca Juniors con un llamativo gesto que no pasó inadvertido en las redes sociales. En las imágenes, se puede ver al mediocampista junto a su esposa y sus tres hijos durante el festejo del cumpleaños numero 10 de Giovanni.

La celebración contó con una ambientación completamente futbolera, inspirada en Boca Juniors y la Selección argentina, además de una torta de tres pisos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expresión de Paredes mientras todos cantaban el feliz cumpleaños.

Lejos de mostrarse entusiasmado, el futbolista fue captado con un gesto que algunos usuarios interpretaron como de incomodidad y cansancio. Incluso, hubo quienes aseguraron que se lo veía visiblemente “harto”, lo que alimentó las especulaciones sobre su presente sentimental.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers , quien puso nuevamente sobre la mesa los rumores de una posible crisis entre el jugador y su esposa. “La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola ”, escribió en su cuenta de X.

La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes.¿ qué pasa con Camila Galante? Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola. https://t.co/srUMDWt90M — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 17, 2026

Como era de esperarse, el video no tardó en generar repercusión y abrió un intenso debate entre los usuarios, quienes lanzaron todo tipo de teorías sobre el matrimonio. "Aparte no solamente por la cara sino por la distancia que hay la distancia corporal emocional te das cuenta”; “Que triste se ve todo, sobre todo el nene” y “Cuando van a admitir que tienen una pareja abierta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los usuarios.

La furiosa respuesta de La China Suárez tras los rumores de romance con Leandro Paredes

Tras las especulaciones, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones que la relacionaban con Leandro Paredes. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", escribió en sus redes sociales.

Pero su descargo no terminó ahí: furiosa por las teorías sobre su vida privada, la actriz apuntó directamente contra la prensa argentina. "La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", lanzó sin filtro.

La China Suárez vía Instagram.

Por último, lanzó una fuerte acusación contra los medios de comunicación: "La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, no obedecés, o no pasás sobres, te ensucian".