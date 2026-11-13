Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país roza nuevamente los 830 puntos

El índice medido por JP Morgan arrastra un crecimiento de 50 unidades en lo que va del mes y complica las intenciones del Gobierno de salir a tomar deuda a los mercados internacionales. Qué pasa con los bonos y las acciones en la apertura del mercado en Wall Street.

El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos.

La jornada financiera de este viernes ubica al riesgo país en los 829 puntos , un nuevo piso que parece haber encontrado el índice medido por JP Morgan y que complica los planes del Gobierno y sus intenciones de salir al mercado internacional de créditos a tomar deuda. Por su parte, el dólar oficial se mantiene en los $1.570.

El riesgo país se ubicó en los 829 puntos y los bonos argentinos borraron sus caídas en Wall Street

En lo que respecta a las acciones y bonos argentinos en el plano local y Estados Unidos, todavía no hay cotizaciones operadas para este viernes debido a que el mercado local (BYMA) abre recién a las 11:00 (y la preapertura en Wall Street para los ADRs comienza a las 11:30.

En la jornada del jueves, a pesar del alza inflacionaria de octubre informada por el INDEC, la renta fija mostró una sólida recuperación: los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) rebotaron un 1,3% promedio, lo que permitió que el riesgo país cayera un 2,7%.

La renta variable no logró acompañar el optimismo de los bonos. El índice S&P Merval retrocedió un 1,10% hasta los 82.492 puntos (acumulando su quinta baja consecutiva), golpeado por la toma de ganancias y la volatilidad de las tecnológicas en Wall Street.

En el panel líder se destacaron los retrocesos de IRSA (-4,04%), Banco Macro (-3,35%) y BBVA (-3,12%), mientras que solo unos pocos papeles como MetroGAS (+2,04%), BYMA (+1,14%), Central Puerto (+0,89%) e YPF (+0,64%) lograron cerrar en verde.

Que es el riesgo país

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, en nuestro caso, Argentina.

Una medición alta puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras, además de complicar las necesidades financieras.

Desde el agente financiero Rava, explican que "la importancia de tener en cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales".

"Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que intenta establecer relaciones. Asimismo deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones", agregaron.