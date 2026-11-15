León XIV encara su última jornada en Perú antes de regresar al Vaticano: tras una histórica misa en Cusco, viaja a Pucallpa El Sumo Pontífice atraviesa el tramo final de su gira: encabezó un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, celebrará la eucaristía en la Villa Deportiva Regional Ucayali y luego viajará a Lima, donde será despedido antes de regresar a Roma. Por Agregar C5N en









El discurso de León XIV ante miles de fieles en Pucallpa. Vatican News

El papa León XIV encara los últimos momento de su gira por Sudamérica. Tras su paso por Uruguay y Argentina, atraviesa las últimas horas en su Perú natal antes de regresar este mismo lunes al Vaticano.

La agenda del Santo Padre comenzó bien temprano este domingo con su partida desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco. Una de sus primeras actividades fue un encuentro con los fieles y referentes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde pronunció un especial discurso.

Tras nuevamente citar al papa Francisco durante su homilía, reforzó el concepto de "piedad popular" "como verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo del Dios y manifestación de una vida animada por al acción del espiritu santo que ha sido derramado en nuestros corazones".

A la misma vez envió fuertes mensajes de unidad en un mundo fragmentado: "La fe no separa, sino que une a Dios y los demás. Es importante especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificulta que los hombres y las mujeres se reconozcan miembros de una misma familia e hijos del mismo padre".

Durante su homilía, el Santo Padre valoró a la juventud: "Las tradiciones populares impregnadas de valores de comunión son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas especialmente para las nuevas generaciones: que los jóvenes participen de las actividades y que su aporte sea aacogido y valorado a través de la escucha, cooperación y actualización cuando sea necesario".