Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. El riesgo país se mantiene cerca de los 850 puntos.

El dolar se mantiene arriba de los $1.500

El dólar oficial cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una jornada de jueves donde se retomó la normalidad de la actividad bancaria, luego de los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina. A nivel financiero, el riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos básicos.

El Banco Central compró u$s29 millones, pero las reservas cayeron por pagos de deuda y factores externos

El dólar en el mundo registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó el pasado miércoles de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

El dólar se mantiene arriba de los $1.500.

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.544.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.668,02, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.578,42.