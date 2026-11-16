16 de noviembre de 2026 Inicio
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Arranca el plan de pagos ampliado de ARCA para PyMEs y pequeños contribuyentes: cómo funciona Mis Facilidades

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementa este lunes 16 de noviembre facilidades para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como parte del alivio financiero para el sector productivo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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A través de la Resolución General 5924/2026, el organismo modificó el régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La medida extiende la fecha de corte de las obligaciones que pueden incluirse en el plan, que pasa a contemplar las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive. Además, el organismo prorrogó el plazo para adherir al régimen hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La modificación busca ampliar las posibilidades de acceso a las condiciones de regularización previstas en el régimen original, que permite cancelar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

ARCA habilitó este lunes 16 de noviembre la posibilidad de sumar esas obligaciones al sistema Mis Facilidades.

¿Qué obligaciones se pueden incluir?

Con la modificación, el régimen comprende las siguientes obligaciones, en las que se reemplaza el límite anterior del 30 de junio de 2026:

  • Obligaciones impositivas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.
  • Obligaciones de los recursos de la seguridad social vencidas hasta esa misma fecha.
  • Retenciones y percepciones impositivas.
  • Obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación.
  • Multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

Cómo acceder a la prórroga de facilidades de pago de ARCA para MiPyMEs

Para realizar el acogimiento, los contribuyentes deberán ingresar al servicio web de ARCA y seleccionar la opción:

  • "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026".
  • El plazo para formalizar la adhesión al régimen se extiende hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

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