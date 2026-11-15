Quién es María Salmon, la empresaria fitness y creadora de Power Flow que conquistó a un DT argentino

Entre las figuras que formaron parte de la grilla del Well Fest 2026 en Santiago del Estero se destacó la presencia de María González Salmón, la modelo, influencer y referente fitness mexicana. Como creadora del reconocido método Power Flow, encabezó una de las actividades más dinámicas del encuentro en el Parque del Encuentro, logrando que todo el público presente se pusiera en movimiento al ritmo de su innovador sistema de entrenamiento integral.
María González Salmón, de 29 años, es una reconocida modelo, influencer y empresaria fitness mexicana que construyó una sólida carrera en distintos proyectos internacionales. Más allá de su trabajo en el mundo de la moda y las producciones comerciales, logró posicionarse como una referente del bienestar gracias a la creación de Power Flow, su propio método de entrenamiento integral.
En el plano personal, lleva cuatro años en pareja con Sebastián Domínguez, el exfutbolista argentino y ex director técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero. Su historia de amor comenzó en 2022 en Qatar, en plena fiebre mundialista, donde sus caminos se cruzaron mientras ella realizaba campañas profesionales y él se desempeñaba en Medio Oriente como ayudante de campo de Hernán Crespo. Desde entonces, consolidaron un vínculo que incluso los llevó a convivir en Puebla, México, acompañándose mutuamente en cada desafío laboral.
Aunque mantienen un perfil bajo en sus redes sociales y evitan sobreexponer su intimidad, de vez en cuando publican postales de su vida cotidiana, sobre todo en ocasiones especiales. Un claro ejemplo fue el aniversario de su noviazgo donde la influencer le dedicó unas sentidas palabras: "De tantas historias, países , cambios de planes, sueños compartidos y la vida misma que nunca deja de sorprendernos", escribió junto a un carrete de fotos.
El line up del Well Fest 2026 en Santiago del Estero
El festival tuvo lugar este fin de semana en Santiago del Estero donde se reunieron en un mismo espacio experiencias, contenidos y actividades vinculadas con la salud, la prevención y la calidad de vida. Con sello argentino y espíritu federal, la iniciativa nació con el objetivo de impulsar una nueva conversación sobre cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.
Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, WELL FEST se presentó como una propuesta integral que combina movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento, con una mirada que abarca distintas dimensiones del bienestar. Su enfoque parte de una idea central: el cuidado personal no se limita a la salud física, sino que también incluye el equilibrio emocional y mental, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.
Contó con la participación de destacados referentes como el Dr. Daniel López Rosetti, la Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.
Dos jornadas con actividades en simultáneo para disfrutar de la salud y el bienestar desde distintas experiencias que fueron los cinco espacios con charlas, talleres, movimiento, entretenimiento, gastronomía y propuestas para toda la familia.
- Escenario Principal.
- Voces WELL.
- Beduina, Mini Domo.
- Mundo WELL | Infancias
- Sabores WELL | Espacio Gastronómico