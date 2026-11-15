Javier Milei encabeza eventos con empresarios, con las tensiones con Patricia Bullrich como telón de fondo

El mandatario comenzará la semana recibiendo a representantes de una multinacional japonesa en la Casa Rosada y participando del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Será el inicio de una semana presidencial marcada por la interna con la jefa del bloque de senadores de LLA, que culminará con la presencia del libertario en el acto de lanzamiento de Tesla en la Argentina.

En el medio de las tensiones con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , el presidente Javier Milei recibirá este lunes a las 13 a autoridades de Toyota en la Casa Rosada y a las 20 participará de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel.

El presidente del Episcopado se refirió a la emoción de Milei en la despedida de León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , estará presente en ambos eventos. El ministro de Economía, Luis Caputo , solo asistirá a la reunión con Toyota, mientas que el canciller Pablo Quirno se hará presente en la cena del CICyP.

Bullrich viene marcando diferencias con decisiones de Milei y con el esquema de conducción . La tensión escaló por el manejo de la bancada, los acuerdos políticos y la relación con los gobernadores de cara al proyecto que suspendería o eliminaría las elecciones PASO de 2027.

Un episodio que profundizó la disputa fue el enfrentamiento entre la exministra de Seguridad y la senadora karinista Nadia Márquez , quien cuestionó su conducción por considerarla demasiado cerrada.

Aún así, el martes habrá reunión de la mesa política en la casa de gobierno a las 11 , mientras el vocero presidencial, Adrián Ravier, brinda su conferencia de prensa semanal. A las 14, Karina recorrerá la Feria Alimentar en La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Mientras que a las 17 el jefe de Estado expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad acompañado de Quirno.

Día por día, la agenda oficial de Javier Milei para esta semana

Miércoles 18 de noviembre

El presidente Javier Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de dicha casa de estudios a las 10.

Por su parte, el ministro de Economía participará en el Summit El País que se Viene, organizado por Somos Pymes a las 9:15. Mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cumplirá con una agenda oficial en Francia y expondrá en la conferencia Artificial Intelligence and Corporate Governance: Current Frameworks, Emerging Practices and Non-Human Corporations, en el auditorio de la OCDE a las 16:30.

Jueves 19 de noviembre

El vocero presidencial brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, a las 11 en la cual repasará las políticas nacionales que tuvieron impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales. A la misma hora, la secretaria general de la Presidencia visitará la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco.

Sturzenegger participará de la 35° sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, solo con miembros del comité de 9 a 10:30.

Milei será reconocido con la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, a las 17 en la sede de la AMIA. Mientras que a las 20, Milei disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, acompañado por Quirno en Madero Tango.

Viernes 20 de noviembre

Milei y Karina participarán de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso a las 11 en Cañuelas, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado expondrá de 12:30 a 15:30 en la conferencia Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany, organizada por la Fundación Friedrich Naumann en Düsseldorf, Alemania.

El Presidente estará presente en el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina, a las 19 en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.