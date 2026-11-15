Preocupación y hermetismo: internaron en terapia intensiva al exmarido de Fátima Florez

Tras ingresar al sanatorio días atrás, el estado de salud del empresario empeoró y debió ser derivado a la unidad de cuidados intensivos. Hay hermetismo médico mientras le realizan estudios para dar con un diagnóstico preciso.

El productor teatral Norberto Marcos , reconocido por haber sido pareja de Fátima Florez, debió ser trasladado a la unidad d e terapia intensiva d el Sanatorio de La Trinidad de Palermo tras experimentar una desmejora repentina en su estado general. Luego de permanece r internado días previos por cuadros de fiebre y dolores corporales , los profesionales decidieron pasarlo a cuidados intensivos para mantenerlo bajo estricta observación mientras aguardan los resultados de diversas punciones y análisis clínicos que permitan determinar el origen de la afección.

La noticia trascendió en el ciclo Infama, donde Marcela Tauro relató que logró comunicarse por última vez con el productor el sábado por la tarde, instantes antes de que le retiraran el teléfono celular y cuando él mismo le anticipó que estaba por ser derivado a terapia intensiva.

En paralelo, desde las inmediaciones del sanatorio, el cronista Oliver Quiroz detalló que el entorno mantiene un estricto hermetismo sobre el diagnóstico exacto, aunque confirmó que el exmarido de Fátima Florez presentaba cuadros de fiebre alta y fuertes dolores corporales, y que estuvo acompañado por su hijo Federico hasta las primeras horas de la mañana.

Según revelaron en el ciclo de América TV, mientras los médicos realizan estudios para determinar el origen de su afección, Fátima Florez siguió de cerca la evolución de su exmarido comunicándose hasta tres veces por día con él y manteniendo contacto directo con su médico de cabecera.

Este delicado cuadro de salud ocurre en medio del conflicto legal y económico que ambos arrastran por la división de bienes tras su separación en abril de 2023. De hecho, el pasado viernes mantuvieron una reunión privada y sin abogados en la casa de Jacobo Winograd —a pedido de la humorista— para intentar destrabar el pleito judicial.

Norberto Marcos y Fátima Florez se reconciliaron y el productor terminó internado por presión alta

El empresario Jacobo Winograd, amigo en común de la actriz Fátima Florez y el productor Norberto Marcos, relató en Intrusos cómo logró reunir los exnovios para que desistieran de las demandas judiciales iniciadas y retomaran una relación más cordial entre ambos. Luego de este reencuentro, Marcos fue hospitalizado dos veces por un pico de presión y permanece internado.

A nivel judicial, la pareja se disputaba tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de la imitadora, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante.

Winograd le propuso a Fátima ser el moderador de una eventual charla con Norberto y la actriz le pidió que sea en privado. "Me dijo: ‘¿Dónde? Porque no quiero cámara, no quiero esto, no, yo no voy a hablar, no’. En mi casa. Y aceptó Fátima", relató el mediático. De esta forma, el encuentro tuvo lugar el último viernes donde "se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor", cerró.