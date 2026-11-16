Explosión en Lanús: continúan las pericias en la zona y buscan identificar a la persona que murió El municipio informó que será querellante en la causa e implementó medidas de asistencia para los afectados. Además, los vecinos volverán a movilizar hoy para reclamar respuestas, mientras continúa la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido. Por Agregar C5N en









Los vecinos denuncian abandono y más escapes de gas. Los vecinos denuncian abandono y más escapes de gas.

La investigación por la explosión en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, avanza con distintas medidas judiciales: continuarán con las pericias en la zona, y, además, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para identificar a la persona que murió, mientras continúa la búsqueda de un hombre que está reportado como desaparecido.

En medio de la conmoción, los vecinos, que reclaman que se esclarezcan las responsabilidades, marcharán por tercera vez, ya que este lunes, desde las 11, desde la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay y llegará hasta la oficina de Metrogas más cercana.

La tragedia ocurrió el viernes en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea mientras una empresa tercerizada contratada por Metrogras realizaba tareas de renovación de redes, sin embargo, la rotura del caño, registrada a las 9:44, terminó desatando una explosión reportada a las 10:52. Por el caso se registró, por el momento, una sola persona fallecida, de cual aún no fue identificada, y 20 personas heridas, siete de ellas de gravedad.

Más allá que varios vecinos, que siguen con miedo y denuncian que persiste el olor a gas, algunos ya pudieron regresas a sus casas, aunque otros todavía están esperando la autorización. “Hay toda una tarea que hay que llevar adelante para darle tranquilidad a los vecinos por el peligro inminente que son los trabajos y que está expuesto en la calle. Pero la gente no quiere que lo vuelva a hacer la misma empresa”, relató la periodista de C5N, Mariela López Brown en Mañanas Argentinas.

“Mi marido está internado, pero por suerte está bien, está mejorando. Ese día él estaba trabajando en casa y lo llamaron para decirle que evacuaran el lugar porque se había todo un caño. Cuando baja, y estaba en la vereda de enfrente me llama y en ese momento escuché la explosión”, relató Marta Hernández, dueña de uno de los departamentos que sufrió daños severos.

Lanús será querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada El Municipio de Lanús explicó que se presentará como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y explosión registrado en Remedios de Escalada, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”. Por otro lado, la intendencia de Julián Álvarez, está brindando ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados, además de la eximición de Tasas Municipales para los locales del Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada. Por otro lado, se realizará arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y el inicio de la reconstrucción del Centro Comercial. En cuanto a la circulación y estado de las zonas afectadas, el municipio detalló que el epicentro del suceso (zona roja) continúa con el acceso restringido debido a la realización de peritajes técnicos estimados hasta el próximo viernes.