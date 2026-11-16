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Siguen los problemas

Explosión en Lanús, en vivo: logran contener dos nuevas fugas, pero una pérdida de gas continúa activa

Bomberos, la Policía bonaerense y cuadrillas de Edenor marcaron un nuevo perímetro para que los vecinos no se acerquen, luego del accidente ocurrido el viernes en el que murió una persona y hay otra que todavía está desaparecida. Es a metros de la estación del tren Roca, sobre la avenida Hipólito Yirigoyen.

- 16 de noviembre 2026 - 08:51

Hasta el momento se reportó un solo muerto, y 20 personas heridas, 7 de ellas de gravedad.

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En medio de la investigación por la explosión en Lanús, en las primeras horas de este lunes, Bomberos, la Policía bonaerense y cuadrillas de Edenor marcaron un nuevo perímetro por otro presunto escape de gas en la zona y advirtieron el peligro sobre una posible nueva explosión.

Luego del accidente ocurrido el viernes en el que murió una persona, hay otra reportada como desaparecida y, al menos 20 heridos, 7 de ellos de gravedad, se desplegó un amplio operativo sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, por otra posible pérdida en la zona: hay una notable restricción en calzada a la altura de estación Lanús del tren Roca, aunque el paso peatonal está habilitado.

Si bien los vecinos denunciaron que el servicio del tren está funcionando con demoras, por el momento desde las redes sociales del mismo transporte público no reportaron que “circula con sus frecuencias habituales”.

“A nosotros no nos dijeron nada de evacuar o que empezaron con algún tipo de operativo. Pero esto es una bomba de tiempo”, indicó uno de los trabajadores de la zona, mientras desde Seguridad Ciudadana confirmaron en C5N que la estación está en funcionamiento y que los trabajos que están desplegando es debido a que “hay otra pérdida”.

Cerca de las 9:30 desde el operativo advirtieron solo a algunos unos posibles peligros de explosión, sin embargo, a los comerciantes no advirtieron y los peatones siguen pasando por la zona sin restricción, dirigiéndose hacia la estación que sigue circulando y funcionando con normalidad.

Lanús anunció que estará asistiendo y respondiendo consultas a los vecinos

A través de un comunicado, el Municipio de Lanús anunció que durante todo este lunes se estará “asistiendo y respondiendo consultas a los vecinos afectados por la explosión de Remedios de Escalada”.

Los puntos de encuentro:

  • Beltrán e Hipólito Yrigoyen
  • Iberlucea y Garay
  • Iberlucea y Di Giorno

Además, el intendente Julián Álvarez ya se encuentra en Beltrán y Dr. Melo para cualquier consulta directa.

Logran contener dos nuevas fugas, pero una pérdida de gas continúa activa

En medio del operativo por lograr contener las fugas de gas en Lanús, el presidente de Bomberos, Gabriel Sandoval, confirmó que durante el testeo junto a Metrogas “dio tres pérdidas de las cuales solo queda una”.

“Una vez que la empresa lo solucione, vamos a hacer todas las mediciones nuevamente y a partir de ahí vamos a empezar a habilitar el tránsito”, sostuvo en diálogo con los medios y agregó: “Tras la primera medición de la empresa, tomaron la precaución sobre un caño de la media que viene de las vías hacia el banco que está en esquina. Esa pérdida ahora no está apareciendo y esa es la tranquilidad que le podemos transmitir”.

Escape de gas en Lanús: evacuaron la zona de forma preventiva

Con la confirmación por parte de Seguridad Ciudadana que confirmaron en C5N que existe otra pérdida, Bomberos y la Policía realizó un operativo de prevención, comenzó con la evacuación preventiva.

“Lanús Gobierno informa que ante una denuncia por fuga de gas en la Estación Lanús, Bomberos y Defensa Civil están trabajando en la zona, que se evacuó de forma preventiva”, comunicaron desde el municipio mientras se desarrolla el operativo en la zona afectada.

Metrogas cerró sus oficinas en Banfield tras la explosión

Este lunes los vecinos convocaron a una marcha, por tercera vez, desde la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay y llegará hasta la oficina de Metrogas más cercana.

Sin embargo, la empresa tomó la decisión de no abrir sus oficinas de Banfield, que terminó vallada y con custodia policial. Al mismo tiempo, dejaron un cartel donde advierten a los vecinos los medios de comunicación para contactarse para cualquier tipo de reclamos.

“A los vecinos afectados de Remedios de Escalada: en Metrogas habilitamos canales exclusivas de atención para recibir consultas y dar respuesta a cada situación particular”, indicaron y brindaron un correo electrónico y un teléfono que atiende lunes a viernes de 8:30 a 17:30. “Estamos a disposición para escucharlos y acompañarlos”, agregaron.

Lanús será querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada

El Municipio de Lanús explicó que se presentará como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y explosión registrado en Remedios de Escalada, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Por otro lado, la intendencia de Julián Álvarez, está brindando ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados, además de la eximición de Tasas Municipales para los locales del Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada. Por otro lado, se realizará arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y el inicio de la reconstrucción del Centro Comercial.

En cuanto a la circulación y estado de las zonas afectadas, el municipio detalló que el epicentro del suceso (zona roja) continúa con el acceso restringido debido a la realización de peritajes técnicos estimados hasta el próximo viernes.

El miedo de los comerciantes por una nueva fuga de gas

En el inicio de la semana, varios comerciantes llegaron a sus lugares de trabajos ya que las autoridades no había advertido ningún tipo de advertencia.

"Hace 2 meses hay olor a gas en esta zona", indicó la dueña de un kiosco, en la zona del nuevo escape de gas en Lanús, aseguró que el problema persiste hace tiempo: "Hace 10 días vinieron a verlo pero no arreglaron nada".

Explosión en Lanús: continúan las pericias en la zona y buscan identificar a la persona que murió

La investigación por la explosión en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, avanza con distintas medidas judiciales: continuarán con las pericias en la zona, y, además, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para identificar a la persona que murió, mientras continúa la búsqueda de un hombre que está reportado como desaparecido.

En medio de la conmoción, los vecinos, que reclaman que se esclarezcan las responsabilidades, marcharán por tercera vez, ya que este lunes, desde las 11, desde la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay y llegará hasta la oficina de Metrogas más cercana.

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