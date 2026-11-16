Explosión en Lanús, en vivo: logran contener dos nuevas fugas, pero una pérdida de gas continúa activa

Lanús será querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada

El Municipio de Lanús explicó que se presentará como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y explosión registrado en Remedios de Escalada, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Por otro lado, la intendencia de Julián Álvarez, está brindando ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados, además de la eximición de Tasas Municipales para los locales del Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada. Por otro lado, se realizará arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y el inicio de la reconstrucción del Centro Comercial.

En cuanto a la circulación y estado de las zonas afectadas, el municipio detalló que el epicentro del suceso (zona roja) continúa con el acceso restringido debido a la realización de peritajes técnicos estimados hasta el próximo viernes.