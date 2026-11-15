Unión por la Patria volvió a rechazar la eliminación de las PASO y el PRO puso condiciones para acompañar el proyecto

El jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, y el jefe de la bancada amarilla en el Senado, Martín Goerling, criticaron la iniciativa oficialista que busca eliminar las primarias de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El oficialismo enfrenta un escenario adverso en el Congreso para avanzar con el proyecto que busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Los bloques de Unión por la Patria y el PRO manifestaron este fin de semana su rechazo a la iniciativa y advirtieron que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez , afirmó que el Ejecutivo está "obsesionado por la eliminación de las PASO porque siente que no gana ningún balotaje ". Durante una entrevista radial, el legislador peronista desafió al Gobierno al sostener: "En cualquier ocasión, lo que no sabe el Gobierno es que nosotros siempre vamos a tener una propuesta articular y unificada y que nosotros vamos a ganar la primera vuelta ".

Por su parte, el jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling , puso en duda que el oficialismo logre un dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales si presenta modificaciones de último momento. "Las reglas tienen que estar claras, no se pueden ir cambiando, manoseando en función de la táctica o la estrategia electoral del que gobierna de turno" , indicó.

Ambos legisladores cuestionaron el manejo de la agenda por parte del Gobierno. Martínez remarcó que la administración de La Libertad Avanza "no hay ningún eje en el cual esté ganando la agenda", mientras que Goerling criticó que la reforma del sistema electoral se intente debatir "a los apurones" en el cierre de las sesiones ordinarias.

El próximo martes a las 15, la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto , se reunirá para debatir el proyecto. La iniciativa oficial incluye, además de la eliminación de las PASO, la apertura al financiamiento privado de las campañas , la suspensión de los debates presidenciales y un sistema de colectoras para las categorías legislativas.

Goerling advirtió que el PRO no firmará un dictamen que introduzca cambios sorpresivos y que, por el momento, el partido sostiene la decisión de Mauricio Macri de "mantener el esquema de primarias tal como está". Además, calificó como "un disparate" la posible inclusión de las colectoras en el nuevo texto.

El senador oficialista reconoció que el Gobierno de Javier Milei no tiene garantizados los 37 votos requeridos para sancionar una ley electoral en la Cámara Alta. "Yo realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera", reiteró el misionero.

La interna peronista y la agenda paralela del Congreso

Martínez también se refirió a la disputa interna del peronismo para definir candidaturas. "La gente no está pensando en nuestras discusiones internas. No existe esta conversación cuando vos andás por la Argentina. Esta es una discusión de cuadros informados y periodistas. Nadie más", expresó el diputado.

En paralelo al debate electoral, el Senado tiene previsto avanzar con la ley de discapacidad, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Goerling destacó que la intención es dictaminar esta semana para llevar el proyecto al recinto antes del 30 de noviembre y asegurar que las prestaciones "no van a ser modificadas y de que se van a actualizar por ley".