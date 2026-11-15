16 de noviembre de 2026 Inicio
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"Me tiro un lance con los amigos de la Suizo": el audio que compromete aún más a los Kovalivker

En medio del escándalo por los recortes en Discapacidad y el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos, se conoció un audio en el que un funcionario del Gobierno comenta acerca de la posibilidad de pedirle dinero a la droguería Suizo Argentina para costear un viaje a Reino Unido.

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Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo-Argentina.

Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo-Argentina.

En medio del escándalo por los recortes en el área de Discapacidad y el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos, se conoció un audio en el que un funcionario del Gobierno comenta acerca de la posibilidad de pedirle dinero a la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, para costear un viaje a Reino Unido.

Patricia Bullrich y Javier Milei.
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Se trata de Diego Martín D'Giano, quien fue director de Prestaciones Médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante toda la gestión de Diego Spagnuolo y actualmente se encuentra procesado en la causa en la que se investigan las irregularidades en dicha área.

En abril de 2025, D'Giano fue invitado a asistir a un seminario de innovación en sistemas de salud que se realizaría en las ciudades de Londres y Oxford, en Reino Unido, y era organizado por el portal Consenso Salud y por la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato y Moroleón.

"Esto vale 3.500 euros la inscripción, aparte el hotel, aparte el pasaje. Obviamente, no lo voy a costear, pero: ¿vos tenés inconveniente si me tiro un lance con los amigos de Suizo, a ver si me lo bancan?", se lo escucha preguntar a D'Giano. En decir, un funcionario del Gobierno considerando la posibilidad de pedirle dinero a un proveedor del Estado para hacer un viaje.

Ingdagaron a dueños de la Suizo Argentina por millonarios sobreprecios y desvío de fondos en la ANDIS

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez indagaron hace dos semanas a los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A. por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el dictamen, la empresa privada tomó el control de las compras de medicamentos de alto costo, direccionó adjudicaciones y fijó precios con sobreprecios millonarios a favor de sus propios intereses económicos.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería, se negaron a declarar y presentaron escritos defensivos durante su indagatoria en Comodoro Py.

En el juzgado federal 11 de Ariel Lijo, los empresarios negaron la asociación ilícita y exigieron anular los allanamientos, al alegar que surgieron de audios clandestinos editados. Con esta instancia cumplida, el juez deberá resolver si los procesa, los sobresee o dicta la falta de mérito.

En el documento de más de 300 páginas, los investigadores detallaron que el organismo estatal operó como una ventanilla de desembolsos manejada de forma discrecional por la droguería. Este mecanismo incluyó acuerdos ilícitos entre empresarios y funcionarios, cartelización y el pago de retornos.

El volumen de fondos que manejó la Suizo Argentina fue uno de los principales hallazgos de la causa. En 15 meses, la compañía recibió órdenes de compra por $137.118.708.357, lo que representó casi el 30% del gasto total de la ANDIS en ese período. Además, la empresa habría influido en el nombramiento y desvinculación del personal de la agencia para ubicar a empleados afines a sus objetivos comerciales.

El expediente detectó sobreprecios alarmantes en medicamentos para la esclerosis múltiple. La investigación determinó que la Suizo Argentina compraba cada unidad a $92.000 y se la vendía al Estado por valores superiores a los $3.800.000.

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