El INDEC dará a conocer la inflación de octubre: estiman que se ubicará alrededor del 2%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al décimo mes de 2026, tras una leve aceleración de la inflación de la Ciudad: dio 1,9%, la misma suba de septiembre a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Según las principales consultoras privadas , la inflación mensual se colocaría en torno al 2%, reflejando una marcada pérdida de impulso en el proceso de desinflación frente a la persistencia de los precios regulados y estacionales.

La inflación de octubre en la Ciudad volvió a acelerarse: alcanzó el 1,9% y acumula un 26,1% en el año

Los relevamientos privados muestran proyecciones cercanas al umbral del 2%: mientras que Max Capital y Equilibra estiman una variación del 1,8%, Fundación Capital calcula un avance en torno al 1,9%.

Si bien el dato oficial confirmará si el índice logró perforar ese techo o volvió a acelerarse, el consenso entre los analistas indica que la dinámica de precios encontró un piso difícil de quebrar para el tramo final del año y se desacelera más lentamente en comparación con meses anteriores.

De acuerdo con Fundación Capital, la economía transita una "velocidad crucero" promedio del 1,9% mensual desde mayo, tras haber descendido un escalón respecto del promedio del 2,9% registrado durante el primer cuatrimestre.

El diagnóstico privado identifica dos factores centrales que impiden una caída más pronunciada del índice general. Por un lado, los precios regulados siguen operando como un piso rígido para el IPC, con incrementos que promediaron el 2,3% mensual en octubre. Por otro, los precios estacionales registraron una suba estimada del 2,5%, traccionados principalmente por la suba en las verduras y los primeros ajustes vinculados al sector turístico de cara a la temporada de verano.

Por su parte, la consultora Equilibra proyectó una inflación núcleo del 1,6% para octubre, una décima por debajo de septiembre, aunque advirtió que su medición de inflación subyacente, que filtra los componentes de mayor volatilidad a corto plazo, escaló al 1,9% frente al 1,8% del mes previo.

Las consultoras ya establecieron las perspectivas para el último bimestre del año

Hacia noviembre y diciembre, las proyecciones tampoco vislumbran un quiebre significativo a la baja. Fundación Capital anticipa registros del 1,8% y del 2,1%, respectivamente, advirtiendo sobre el peso del factor estacional y el posible impacto del precio de la carne, un rubro que suele ajustarse entre noviembre y marzo y en el que una suba del 10% agrega por sí sola 0,6 puntos porcentuales al índice general.

A esto se suman los aumentos ya confirmados en los servicios regulados para noviembre, entre los que destacan una suba promedio del 3,6% en las facturas de electricidad, ajustes de entre el 2,5% y el 3% en medicina prepaga y telecomunicaciones, e incrementos en torno al 2,3% para los servicios de gas y agua.

En sintonía con estos pronósticos, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una trayectoria moderada: 1,8% para octubre, 1,7% para noviembre y 1,8% para diciembre, lo que redondearía una inflación acumulada del 30,4% para el cierre de 2026.