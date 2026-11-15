La impactante foto que mostró Pampita de sus pies tras la misa del papa León XIV en Luján

La conductora Pampita publicó una foto de sus pies después de que asistiera a la histórica misa del papa León XIV en Luján , en la que se observan sus uñas con color morado debido al alto desgaste físico por las largas caminatas y la cantidad de horas de espera por la ceremonia.

En la red social Instagram, Pampita mostró sus pies luego de la ceremonia celebrada en Luján, a la que asistieron alrededor de tres millones y medio de personas. "Uñitas de peregrina" , escribió junto a una foto que se viralizó rápidamente ya que marcó el arduo ejercicio físico.

Por otro lado, la modelo de 48 años habría atravesado un incómodo momento luego de un presunto cruce con algunos feligreses durante la madrugada, mientras aguardaba el inicio de la misa del Sumo Pontífice. La insólita anécdota se descubrió durante la cobertura que realizó el conductor Robertito Funes Ugarte para LN+, cuando un grupo de mujeres se acercó al periodista para compartir las expectativas por el evento y una de ellas reveló un supuesto episodio que habría protagonizado la conductora.

“Las chicas echaron a Pampita”, lanzó una de las mujeres que se encontraba junto a las vallas por donde estaba previsto que pasara el Papamóvil. Inmediatamente, otra intervino y agregó: “La echaron, pobre. Son unas envidiosas”.

Lejos de quedar ahí, las presentes dieron más detalles sobre el supuesto enfrentamiento que habría obligado a la modelo a retirarse del lugar. “ Fue la gente. Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana. Vino con gente, pero apareció sola. Le decían que se vaya” , aseguraron.

Una multitud asistió a la misa del papa León XIV en Luján

El papa León XIV cerró su paso por Argentina el miércoles con su cuarta y última Santa Misa en la Basílica de Luján, donde, nuevamente, una histórica marea de gente se congregó para escuchar su mensaje. La ceremonia comenzó pasadas las 10 de la mañana y finalizó cerca del mediodía, tras una emotiva homilía dedicada al país.

En la última jornada se volvieron a vivir jornadas cargadas de emoción y llenas de mensajes de fe y esperanza para los creyentes. El gentío, estimado en cerca de 3 millones y medio de personas, se extendía hasta el ingreso a la ciudad, sobre la autopista.

El Papa arribó minutos antes de las 9 a la ciudad del oeste del conurbano bonaerense, donde ya desde la ruta era saludado por miles de fieles. En la entrada a la localidad, se subió al papamóvil y se trasladó hacia la iglesia, en un recorrido de poco más de 10 minutos. Luego, pasadas las 10:30 de la mañana, dio inicio a su homilía.

"Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo de su geografía, sino de su gente en cada uno de los encuentros, en las calles, en las plazas, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso", manifestó. "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en su mesa para quien llega, un tiempo gratuito para charlar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita", destacó.