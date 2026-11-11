El Banco Central compró u$s29 millones, pero las reservas cayeron por pagos de deuda y factores externos En una jornada con menor volumen de operaciones por el feriado en Estados Unidos, la autoridad monetaria mantuvo su saldo comprador en el mercado cambiario, aunque el stock bruto cedió u$s312 millones. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Santiago Bausili retomó la racha compradora.

El Banco Central (BCRA) adquirió este miércoles u$s29 millones en el mercado oficial de cambios en la primera rueda tras el fin de semana largo y las jornadas sin actividad financiera. Con esta intervención, la entidad acumula compras por u$s80 millones en lo que va de noviembre y suma u$s16.043 millones en el transcurso del año. Las compras de la jornada representaron cerca del 7% del volumen total operado en el segmento de contado, que alcanzó los u$s427 millones en una rueda condicionada por el feriado del Día de los Veteranos en Estados Unidos.

A pesar del saldo positivo en la mesa de cambio, las reservas internacionales brutas registraron un retroceso de u$s312 millones, finalizando en u$s49.330 millones. Esta baja obedeció al desembolso por el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al impacto negativo de los activos internacionales. En particular, la cotización del oro retrocedió un 1% (con una pérdida estimada en u$s150 millones) y la divisa estadounidense se fortaleció en los mercados globales.

La racha compradora de noviembre muestra un ritmo menor al de los meses anteriores: las adquisiciones del BCRA promedian u$s16 millones diarios en lo que va del mes, frente a los u$s66 millones diarios alcanzados en octubre. La desaceleración coincide con una mayor demanda privada de cobertura y la depreciación del real brasileño, factores que redujeron el remanente disponible para la acumulación oficial de divisas.

Hacia adelante, las perspectivas del mercado están puestas en los ingresos de divisas previstos para el último bimestre provenientes de la cosecha fina y las exportaciones energéticas. El desafío central para la autoridad monetaria será recuperar el nivel de acumulación de reservas y administrar la liquidez en pesos sin generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.