Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional y ascendió a la Primera División El Tomba se impuso con goles de Esteban Burgos de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino en el partido decisivo de la segunda categoría, por lo que jugará la Liga Profesional en 2027. Por Agregar C5N en









Godoy Cruz jugará la máxima categoría en 2027. X (@ClubGodoyCruz)

Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en el estadio Julio César Villagra por la final de la Primera Nacional, por lo que volverá a jugar en la Primera División en 2027 tras permanecer una temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. Los goles fueron convertidos por Esteban Burgos de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino, mientras que Marcos Enrique anotó para el Lechero.

La apertura del marcador ocurrió a los 12 minutos, cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal para Godoy Cruz por una infracción sobre Rodríguez y Burgos estampó el primer gol con el que desató el festejo del elenco mendocino. Luego, a los 32, Rodríguez amplió el marcador de cabeza y parecía que el Tomba se encaminaba a liquidar el triunfo en el primer tiempo, aunque Tristán Suárez descontó a los 40 a través de un golazo de Enrique de media distancia.

En tanto, el segundo tiempo estuvo marcado por el nerviosismo y la incertidumbre por el resultado, por lo que ninguno logró controlar el juego cómodamente. Los mendocinos se replegaron e intentaron contraatacar, lo que dio resultado ya que Pino concretó el tercer gol a los 22 minutos tras quedar mano a mano con el arquero Joaquín Bigo.

Por su parte, el conjunto de José María Martínez sufrió una lesión de Sebastián Ramírez y afrontó la última parte del partido con un futbolista menos ya que había agotado las modificaciones. Luego, Agustín Baldi fue expulsado y dejó a su equipo con nueve jugadores, por lo que Godoy Cruz manejó los hilos del encuentro hasta el final.

Godoy Cruz ascendió a la Primera División. X (@ClubGodoyCruz) El ascenso del elenco de Pablo De Muner coronó una gran levantada en los meses finales de la fase regular, que incluyó un triunfo agónico 2-1 sobre Almirante Brown en la última fecha para arrebatarle la punta a Ferro y terminar como líder con 66 puntos. De esta manera, el Tomba volvió a la Primera División luego de un año de su descenso, que se produjo el 15 de noviembre de 2025.