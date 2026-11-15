Fiestas sin celulares y rumores de infidelidad: qué pasó entre Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

Un portal brasilero publicó que se habían besado y mostrado muy juntos en una fiesta sin celulares antes del Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. El futbolista y la influencer lo desmintieron.

" A la gente le importa más el revuelo que generan los nombres que la realidad en sí ", lamentó Neymar en sus historias de Instagram visiblemente enojado luego de que la periodista Fábia Oliveira , del portal Metrópoles, revelara en su columna que ambos se habían besado durante una fiesta privada realizada el 6 de noviembre, días antes del Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1.

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Según la versión periodística, el encuentro había tenido lugar en un evento con acceso restringido, prohibición de celulares y formato de partida de póker. Estas características pusieron en duda la veracidad de los relatos y la identidad de quienes estuvieron presentes .

Los testimonios recogidos por Metrópoles indicaron que la influencer Virginia Fonseca llamó la atención al bailar encima de Neymar, quien estaba sentado en un sofá, y que el jugador también habría contribuido a la escena al tomar el micrófono y llamarla por su apodo entre amigos: “Vivibora”. Según los mismos relatos, ambos consumieron alcohol en abundancia durante la velada.

Tanto el deportista como Fonseca se encuentran en pareja. De hecho, la modelo se separó del delantero Vinícius Jr para reconciliarse en octubre con el padre de sus hijos, el cantante Ze Felipe . Al cierre de esta nota, las últimas historias que compartió la empresaria a sus más de 52 millones de seguidores en Instagram fueron de su pareja jugando con sus hijos.

Sin embargo, la influencer ya había causado rispideces en la relación de Neymar y Bruna Biancardi cuando le escribió al futbolista a la madrugada para para coordinar temas relacionados con un lote benéfico del Instituto Neymar . En ese momento, la esposa del delantero hizo pública su incomodidad y relató episodios anteriores de tensión con Fonseca en su propio hogar.

Qué dijeron Neymar Jr y Virginia Fonseca sobre el rumor

La primera en reaccionar fue la oficina de prensa de Fonseca, que calificó la información de Metrópoles como "absolutamente falsa" y emitió una nota con tono firme: "No es la primera vez que Virginia debe desmentir especulaciones infundadas sobre su vida personal. Virginia niega categóricamente las insinuaciones y lamenta que especulaciones de esta naturaleza sean tratadas como hechos, sin el debido compromiso con la verdad y sin considerar las consecuencias de su divulgación".

Neymar, por su parte, escribió un breve comunicado de letras blancas sobre fondo negro para sus historias de Instagram, donde dejó entrever su fastidio con la situación.

El comunicado de Neymar Jr ante los rumores de infidelidad.

"No soy de las personas que hacen este tipo de cosas aquí en mis stories, pero esta vez han cruzado todos los límites. Los rumores empezaron a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego!", remarcó el delantero de Santos.

El deportista lamentó: "Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma". "Mi equipo ya emitió un comunicado al respecto, ¡pero me vi obligado a venir aquí y hablar yo mismo para poner fin definitivo a este asunto! Les mando un gran abrazo, y déjenme jugar al póker en paz", pidió.