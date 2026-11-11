Deuda: el Gobierno renovó el 84% de los vencimientos e inyectó $1,7 billones a la economía Aunque la Secretaría de Finanzas comunicó un rollover oficial del 103%, al computar el pago de los bonos que vencieron el mismo día la operación resultó expansiva por primera vez desde agosto. Por Agregar C5N en









El equipo económico soltó pesos al mercado tras la primera licitación del mes.

En la última licitación de deuda del Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía adjudicó $8,87 billones tras recibir ofertas del mercado por un valor efectivo total de $11,60 billones. Si bien la Secretaría de Finanzas comunicó un nivel de refinanciamiento (rollover) del 103,07%, esa cifra excluyó los vencimientos de los bonos BONCER TX26 y TX28 que se liquidaban en la misma jornada. Al incorporar el pago de dichos títulos, la tasa efectiva de renovación descendió al 84%, lo que implicó una liberación neta de aproximadamente $1,7 billones de pesos al mercado.

Esta colocación representa la primera licitación con resultado monetario expansivo registrada desde el mes de agosto. Para conseguir el nivel de adhesión alcanzado, el equipo económico debió convalidar un incremento de 100 puntos básicos sobre las tasas del mercado secundario en sus dos instrumentos a tasa fija. En total, Finanzas aceptó cerca del 76,5% de las propuestas presentadas por los inversores, rechazando el tramo excedente de la demanda.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,87 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,60 billones.

Esto significa un rollover de 103.07% (sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28) sobre los… pic.twitter.com/ROPw01UG06 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 11, 2026 La preferencia de los operadores financieros se concentró mayoritariamente en la nueva letra a tasa variable vinculada a la tasa TAMAR con vencimiento el 30 de abril de 2027. Este título captó $3,51 billones, adjudicándose a un margen de corte del 2,50% sobre la tasa de referencia y con una TIREA del 29,87%. Por su parte, la opción ajustada por inflación con vencimiento más lejano, el bono CER TZX28 a junio de 2028, registró escasa demanda y sólo adjudicó $407.413 millones a una TIREA del 10,50%.

En el segmento de tasa fija, las colocaciones sumaron un total aproximado de $3,77 billones entre dos instrumentos capitalizables. La reapertura de la LECAP con vencimiento en enero de 2027 (S29E7) adjudicó $2,15 billones a una TIREA del 28,08%, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2,08%. En tanto, el BONCAP a junio de 2027 (T30J7) acumuló $1,62 billones con una TIREA del 30,36% y un rendimiento mensual del 2,23%.