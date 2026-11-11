11 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en una jornada que retoma la actividad financiera local en los mercados tras los feriados por la visita del papa León XIV.

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El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una jornada donde el mercado financiero retoma su actividad normal, luego de los feriados bancarios por la visita del papa León XIV en Argentina. A nivel financiero, el riesgo país perforó los 900 puntos y se ubica en 853.

El dólar oficial, sin movimientos por el feriado por la visita del papa León XIV.
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En una jornada de feriado, a cuánto cotiza el dólar

El dólar en el mundo registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó el pasado miércoles de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.676,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.583,82.

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