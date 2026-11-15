Alex Caniggia fulminó a Wanda Nara en redes por su pelea con la China Suárez: "Dignidad, la que nunca tuviste" El hijo de Claudio Paul cuestionó el pasado mediático y los retoques estéticos de la conductora de MasterChef Celebrity. Además, insultó a sus seguidores y reavivó un viejo conflicto judicial entre ambos. Por Agregar C5N en









Alex Caniggia se metió en la pelea de Wanda Nara y la China Suárez.

El mediático Alex Caniggia arremetió este fin de semana contra Wanda Nara con una serie de duras publicaciones en su cuenta de Instagram. El influencer intervino en el conflicto entre la conductora de MasterChef Celebrity y la China Suárez para cuestionar el pasado, la estética y la trayectoria de la empresaria.

El escándalo comenzó cuando Wanda lanzó una frase vulgar hacia la actriz: "Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor". Caniggia replicó ese fragmento en sus redes y sentenció: "Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos".

Luego, el hijo de Mariana Nannis compartió otro mensaje que refutaba la frase "algunas tenemos más dignidad", atribuida a la empresaria, con recuerdos de sus inicios nocturnos: "Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos".

Para cerrar ese descargo acompañado por fotos retro de la conductora, el influencer escribió: "¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste". Acto seguido, le recomendó de manera tajante: "Hacé terapia".

El mediático insultó a los seguidores de la conductora y reavivó un viejo conflicto judicial El hermano de Charlotte Caniggia también apuntó contra el público que respalda a la figura televisiva: "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es mierda ni nada, es aire. Ignorantes". Lejos de mostrarse arrepentido, celebró la polémica: "Esto es espectacular. Lo que me estoy divirtiendo, disfruto".