Alex Caniggia fulminó a Wanda Nara en redes por su pelea con la China Suárez: "Dignidad, la que nunca tuviste"

El mediático Alex Caniggia arremetió este fin de semana contra Wanda Nara con una serie de duras publicaciones en su cuenta de Instagram. El influencer intervino en el conflicto entre la conductora de MasterChef Celebrity y la China Suárez para cuestionar el pasado, la estética y la trayectoria de la empresaria.
El escándalo comenzó cuando Wanda lanzó una frase vulgar hacia la actriz: "Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor". Caniggia replicó ese fragmento en sus redes y sentenció: "Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos".
Luego, el hijo de Mariana Nannis compartió otro mensaje que refutaba la frase "algunas tenemos más dignidad", atribuida a la empresaria, con recuerdos de sus inicios nocturnos: "Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos".
Para cerrar ese descargo acompañado por fotos retro de la conductora, el influencer escribió: "¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste". Acto seguido, le recomendó de manera tajante: "Hacé terapia".
El mediático insultó a los seguidores de la conductora y reavivó un viejo conflicto judicial
El hermano de Charlotte Caniggia también apuntó contra el público que respalda a la figura televisiva: "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es mierda ni nada, es aire. Ignorantes". Lejos de mostrarse arrepentido, celebró la polémica: "Esto es espectacular. Lo que me estoy divirtiendo, disfruto".
Además, el influencer publicó una foto antigua de Wanda con el rótulo "genética" junto a otra imagen bajo la palabra "inversión", y remató: "No son feas, son pobres". En otra historia, contrastó esos comienzos con el "camino espléndido" de la China Suárez y disparó contra Nara: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda".
Ante la repercusión mediática de sus publicaciones, Caniggia redobló la apuesta y descartó cualquier posibilidad de pedir disculpas públicas. "La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena", escribió en su perfil para dejar en claro su postura desafiante.
Este enfrentamiento posee un antecedente judicial previo, cuando el mediático comparó a Wanda Nara con el personaje animado Peppa Pig. Aquel episodio motivó una denuncia penal por parte de la conductora, quien ya recurrió a los tribunales para frenar las agresiones de Caniggia y podría repetir esa vía legal.