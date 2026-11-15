La esposa de Dani Alves confirmó que se separó del exfutbolista por su nueva vida como predicador evangélico La española Joana Sanz anunció en Instagram el inicio de los trámites de divorcio tras un período de diferencias en la convivencia familiar. El distanciamiento definitivo ocurrió hace algún tiempo, según explicó la modelo ante las consultas de sus seguidores. Por Agregar C5N en









La pareja se conoció en 2015 y contrajo matrimonio en 2017.

La modelo española Joana Sanz confirmó este fin de semana en su cuenta de Instagram su separación del exfutbolista brasileño Dani Alves y el inicio de los trámites de divorcio, tras un período de distanciamiento provocado por la intensa actividad religiosa del exjugador. La ruptura matrimonial ocurrió "hace ya algún tiempo" a raíz de las diferencias sobre la forma en que Alves asume su rol como predicador evangélico y su impacto en la convivencia familiar.

Sanz fijó su postura de manera directa ante la consulta de un usuario sobre si acompañaba a su marido a las ceremonias religiosas. "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso", respondió la modelo, quien añadió en el mismo intercambio: "Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo".

La noticia había sido adelantada en redes sociales por el periodista Javi de Hoyos, quien reveló que la pareja ya no convivía y que el proceso legal estaba en marcha. De acuerdo con su información, la dedicación de Alves como predicador y conferenciante evangélico, actividad que incluye una gira internacional, deterioró de forma progresiva el vínculo con Sanz.

Según el relato del comunicador, la modelo respeta las creencias de Alves, pero no comparte la intensidad con la que decidió asumir esta etapa ni el tiempo que resta a la vida familiar. Al describir la situación actual del matrimonio, el periodista fue categórico: "Ya no están juntos, están separados y en trámites de divorcio".

Dani Alves evita hablar del divorcio y reafirma su compromiso religioso Por su parte, Alves evitó cualquier declaración pública sobre el divorcio y compartió en sus redes sociales una fotografía dentro de un avión mientras leía la Biblia. La publicación incluyó citas de la Primera Carta a los Corintios y del libro de Jeremías, junto a un mensaje espiritual: "Es un tiempo hermoso para que busques al SEÑOR TU DIOS con todo tu corazón".