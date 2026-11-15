La esposa de Dani Alves confirmó que se separó del exfutbolista por su nueva vida como predicador evangélico

La modelo española Joana Sanz confirmó este fin de semana en su cuenta de Instagram su separación del exfutbolista brasileño Dani Alves y el inicio de los trámites de divorcio, tras un período de distanciamiento provocado por la intensa actividad religiosa del exjugador. La ruptura matrimonial ocurrió "hace ya algún tiempo" a raíz de las diferencias sobre la forma en que Alves asume su rol como predicador evangélico y su impacto en la convivencia familiar.
Sanz fijó su postura de manera directa ante la consulta de un usuario sobre si acompañaba a su marido a las ceremonias religiosas. "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso", respondió la modelo, quien añadió en el mismo intercambio: "Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo".
La noticia había sido adelantada en redes sociales por el periodista Javi de Hoyos, quien reveló que la pareja ya no convivía y que el proceso legal estaba en marcha. De acuerdo con su información, la dedicación de Alves como predicador y conferenciante evangélico, actividad que incluye una gira internacional, deterioró de forma progresiva el vínculo con Sanz.
Según el relato del comunicador, la modelo respeta las creencias de Alves, pero no comparte la intensidad con la que decidió asumir esta etapa ni el tiempo que resta a la vida familiar. Al describir la situación actual del matrimonio, el periodista fue categórico: "Ya no están juntos, están separados y en trámites de divorcio".
Dani Alves evita hablar del divorcio y reafirma su compromiso religioso
Por su parte, Alves evitó cualquier declaración pública sobre el divorcio y compartió en sus redes sociales una fotografía dentro de un avión mientras leía la Biblia. La publicación incluyó citas de la Primera Carta a los Corintios y del libro de Jeremías, junto a un mensaje espiritual: "Es un tiempo hermoso para que busques al SEÑOR TU DIOS con todo tu corazón".
La pareja, que se conoció en 2015 y contrajo matrimonio oficial en Formentera en julio de 2017, atravesó una profunda crisis en enero de 2023 tras el ingreso en prisión del futbolista por una denuncia de agresión sexual en Barcelona. Aunque en aquel momento Sanz anunció su intención de separarse bajo la frase "lo amo y lo amaré siempre", luego retomó el vínculo y acompañó al jugador durante el proceso judicial que culminó con su absolución en marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tras la resolución judicial que revocó su condena inicial de cuatro años y seis meses de cárcel, ambos decidieron darse una nueva oportunidad y tuvieron a su hija Julieta hace poco más de un año. Sin embargo, el giro radical de Alves hacia la predicación evangélica desencadenó este distanciamiento definitivo que hoy los sitúa en pleno proceso de divorcio.