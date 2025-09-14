14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de septiembre

En una jornada de domingo sin movimientos, la divisa opera a los valores de cierre del viernes: $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta, tras un cierre de semana con un alza de casi $100 y cerca de tope de la banda cambiaria fijada por el Gobierno.

Por
El dólar oficial se mantiene muy cerca del techo de la banda definida por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene muy cerca del techo de la banda definida por el Gobierno.

Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana al rojo vivo con casi $100 de suba que lo dejaron cerca del techo de la banda, hoy en $1.471. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación subió $20 y se vende a $1.465, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.425.

El dólar no tiene operaciones oficiales este sábado. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de septiembre

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

dolar suba
El dólar viene de una semana al rojo vivo.

El dólar viene de una semana al rojo vivo.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $407,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.478,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,48

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.464.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar blue se comercializa en torno a los $1.400. 

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

El dólar cerró una semana al alza. 

El dólar oficial cerró una semana caliente: subió casi $100 en cinco días y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial no aflojó tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar oficial subió $10 y se acercó al techo de la banda

El dólar comenzó la semana con un fuerte salto.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.

En medio de la baja de tasas del Gobierno, el dólar oficial tuvo una leve suba de $10

El dólar oficial dio un salto en el inicio de la semana.

En la banca privada, el dólar se comercializa en promedio a $1.440

Rating Cero

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

Las producciones disponibles en Netflix destacan por su capacidad de combinar tensión dramática y crítica social en tramas atrapantes.

Una mejor que la otra: 3 series de Netflix para aquellos a los que le gustó En el barro

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.
play

Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza

Laurita Fernández posó al estilo de Marilyn Monroe.

El look de Laurita Fernández al estilo "Marilyn Monroe de Mataderos"

Academia de villanos, todo un éxito de 2025 en la plataforma de Netflix.
play

Academia de villanos es la película de comedia y venganza que se destaca en Netflix: de qué se trata

La nueva temporada de Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2026, y los rumores sobre el regreso de Luke Cage mantienen la emoción entre los seguidores del UCM.

Mike Colter volvió a lanzar rumores de que Luke Cage aparecería de nuevo en Marvel: en qué producción sería

últimas noticias

Combinar descanso vocal, cuidados médicos adecuados y soluciones naturales permite recuperar la voz de forma más rápida y efectiva

Qué podés hacer si te quedás sin voz

Hace 10 minutos
Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Hace 21 minutos
play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Hace 25 minutos
Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

Hace 40 minutos
Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Adiós a los borcegos: este es el calzado que será furor en el verano 2026

Hace 49 minutos