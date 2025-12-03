IR A
IR A

"Bienvenido, bebito": Rocío Marengo y Eduardo Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

La conductora y el empresario dieron a conocer la feliz noticia en las redes sociales, tras complicaciones en la última etapa del embarazo.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

La conductora Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort confirmaron el nacimiento de Isidro, su hijo que nació en el Sanatario Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta: "Bienvenido bebito!!!", expresaron en redes sociales.

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
Te puede interesar:

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

Tras un embarazo muy deseado y una internación preventiva que había preocupado a sus seguidores, finalmente Isidro Fort Marengo nació este miércoles las 10:54 am y pesó 2,480 kg. La modelo mostró su felicidad a través de su cuenta de Instagram y se convirtió en mamá por primera vez.

"Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!!", aseguró Marengo, quien subió un video tierno junto a su pareja, Eduardo. Es el cuarto hijo del empresario, que es papá de Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

Embed

Finalmente, Marengo concluyó: "No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, reyyyyy la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!", aseguró.

La modelo había sido internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi en la semana 33 del embarazo debido a algunos indicadores que motivaron observación estricta y reposo absoluto. La modelo contó que llevaba 48 horas internada, acompañada en todo momento por Fort, quien “está al pie del cañón bancando todo y más”.

Los seguidores de la mediática le demostraron todo su amor en las redes sociales, con tiernos mensajes de cariño para toda la familia. “¡Todas las bendiciones Ro y Edu! ¡Bienvenido Isidro hermoso!”, “Qué hermoso. Bendiciones”, “Vas a ser la mejor mamá”, fueron algunos de los gestos.

rocio marengo instagram bebe
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Hace 5 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 13 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 21 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 22 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 23 minutos