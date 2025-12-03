"Bienvenido, bebito": Rocío Marengo y Eduardo Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro La conductora y el empresario dieron a conocer la feliz noticia en las redes sociales, tras complicaciones en la última etapa del embarazo. + Seguir en







Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

La conductora Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort confirmaron el nacimiento de Isidro, su hijo que nació en el Sanatario Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta: "Bienvenido bebito!!!", expresaron en redes sociales.

Tras un embarazo muy deseado y una internación preventiva que había preocupado a sus seguidores, finalmente Isidro Fort Marengo nació este miércoles las 10:54 am y pesó 2,480 kg. La modelo mostró su felicidad a través de su cuenta de Instagram y se convirtió en mamá por primera vez.

"Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!!", aseguró Marengo, quien subió un video tierno junto a su pareja, Eduardo. Es el cuarto hijo del empresario, que es papá de Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

Embed Nació Isidro, el hijo de Rocio Marengo y Eduardo Fort pic.twitter.com/UNj40ypTMz — Resumido.info (@Resumidoinfo) December 3, 2025 Finalmente, Marengo concluyó: "No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, reyyyyy la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!", aseguró.

La modelo había sido internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi en la semana 33 del embarazo debido a algunos indicadores que motivaron observación estricta y reposo absoluto. La modelo contó que llevaba 48 horas internada, acompañada en todo momento por Fort, quien “está al pie del cañón bancando todo y más”.

Los seguidores de la mediática le demostraron todo su amor en las redes sociales, con tiernos mensajes de cariño para toda la familia. "¡Todas las bendiciones Ro y Edu! ¡Bienvenido Isidro hermoso!", "Qué hermoso. Bendiciones", "Vas a ser la mejor mamá", fueron algunos de los gestos.