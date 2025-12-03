Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película Para los amantes del cine de terror: Netflix sumó una película que había sido muy esperada, pero terminó pasando sin pena ni gloria. ¡Todo lo que hay que saber! + Seguir en







La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.

Por ejemplo, la plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan, en su debut como directora.

Sinopsis de Observados, la película que llegó a Netflix Basada en el libro homónimo de A. M. Shine, la trama tiene como protagonista a Mina, una joven artista de 28 años que, tras quedar varada en un desolado bosque de Irlanda, termina encontrando refugio junto a tres extraños que durante las noches son acechados por unas misteriosas y peligrosas criaturas.

Si el apellido de la directora te resultó familiar, es porque sí, Ishana es una de las tres hijas del reconocido cineasta M. Night Shyamalan. La joven, quien creció viendo cine de terror, decidió seguir los pasos de su padre en la dirección y apostar a uno de sus géneros favoritos. Por supuesto, este no dudó en apoyarla e involucrarse en el proyecto en el rol de productor.

A pesar de esto, Netflix decidió sumarla a su catálogo, convirtiéndola en la excusa perfecta para quienes buscan algún título del catálogo para pasar el rato y cerrar el fin de semana con un poco de entretenimiento. Podrá no ser la mejor película de terror del año, pero cuenta con efectivos momentos de suspenso que captarán tu atención.

Tráiler de Observados

Reparto de Observados Con un elenco encabezado por Dakota Fanning, Georgina Campbell y Olwen Fouéré, entre otros, Observados debutó en cines a principios de junio de 2024, donde no logró convertirse en el éxito que muchos pensaron que sería. La crítica no la acompañó del todo, asegurando que se queda a mitad de camino a la hora de complacer a los amantes del cine de terror, lo que afectó su desempeño en taquilla.