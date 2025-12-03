"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara El participante de MasterChef Celebrity habló del vínculo que lo une con la madre de sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto. + Seguir en







El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año. Redes Sociales

El exfutbolista Maxi López fue uno de las Personajes del Año de la revista Gente, en donde estuvo también su expareja Wanda Nara, y reveló que la relación está en un buen momento aunque "siempre hay reproches".

El participante de MasterChef Celebrity se mostró en la alfombra roja del evento, donde habló sobre su vida familiar, a punto de ser padre otra vez, y admitió que hay una queja "constante" de la mamá de sus tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto.

La polémica empezó cuando el exmarido de Nara dio una entrevista en Sálvese Quien Pueda, en América, con Yanina Latorre: "Reproche de Wanda siempre hay, o sea hay entrevista o no hay entrevista siempre hay pero bueno, no importa, es parte de la vida y del juego, así que está todo bien", aclaró el mediático.

López calificó el año como "súper positivo" y se alegó de cerrar el año en Argentina, cerca de sus hijos, y por el nacimiento de su quinto hijo, el segundo con Daniela Christiansson: "Y que mejor que cerrarlo de esta manera, estando en Argentina con mis chicos y también se viene el nacimiento de mi otro nene así que no puedo pedir más", dijo.