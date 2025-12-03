Insólito robo en plena misa en Chubut: un falso fiel le robó la bicicleta al cura El hecho ocurrió en la parroquia María Gorett, en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia. La comunidad religiosa expresó su repudio y solicitó datos para dar con la bicicleta del padre Elkin. Por + Seguir en







La parroquia María Goretti, del barrio Máximo Abásolo, escenario del hecho.

Un delincuente se hizo pasar por fiel este martes y, en plena misa en la Parroquia Santa María Goretti de Comodoro Rivadavia, Chubut, le robó la bicicleta que utiliza a diario el sacerdote de la comunidad.

El hecho ocurrió en la parroquia ubicada en Figueroa Alcorta 648 en el corazón del barrio José Fuchs de Comodoro Rivadavia. Durante la mañana del pasado martes 2 de diciembre, autores desconocidos robaron la bicicleta del Padre Elkin Pérez, para trasladarse entre las distintas actividades pastorales.

El robo se produjo en el sector del Centro Catequístico, espacio donde se desarrollan clases, encuentros comunitarios y actividades solidarias. Desde la institución eclesiástica manifestaron su malestar ante el hecho de inseguridad: “Expresamos un fuerte repudio ante este acto de inseguridad que afecta no solo a nuestro sacerdote, sino a toda la comunidad”, señalaron, al tiempo que pidieron mantenerse atentos y avisar ante cualquier dato que permita recuperar lo sustraído.

padre elkin chubut comodoro rivadavia El padre Elkin solicitó datos para recuperar su bicicleta. "Pensé que era alguien que estaba arriba haciendo algo, nunca imaginé que podía haber sido la bicicleta del padre", expresó Hortensia, una integrante del equipo parroquial. En determinado momento la mujer vio bajar a un hombre por la escalera interna del edificio, con una bicicleta cargada al hombro, sin imaginar que estaba presenciando un hurto en plena parroquia.

"Veo que sale para afuera y cuando reaccioné le dije a una compañera: 'Me parece que la bicicleta del padre se la llevaron", concluyó la testigo.