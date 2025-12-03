4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Insólito robo en plena misa en Chubut: un falso fiel le robó la bicicleta al cura

El hecho ocurrió en la parroquia María Gorett, en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia. La comunidad religiosa expresó su repudio y solicitó datos para dar con la bicicleta del padre Elkin.

Por
La parroquia María Goretti

La parroquia María Goretti, del barrio Máximo Abásolo, escenario del hecho.

Un delincuente se hizo pasar por fiel este martes y, en plena misa en la Parroquia Santa María Goretti de Comodoro Rivadavia, Chubut, le robó la bicicleta que utiliza a diario el sacerdote de la comunidad.

Te puede interesar:

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

El hecho ocurrió en la parroquia ubicada en Figueroa Alcorta 648 en el corazón del barrio José Fuchs de Comodoro Rivadavia. Durante la mañana del pasado martes 2 de diciembre, autores desconocidos robaron la bicicleta del Padre Elkin Pérez, para trasladarse entre las distintas actividades pastorales.

El robo se produjo en el sector del Centro Catequístico, espacio donde se desarrollan clases, encuentros comunitarios y actividades solidarias. Desde la institución eclesiástica manifestaron su malestar ante el hecho de inseguridad: “Expresamos un fuerte repudio ante este acto de inseguridad que afecta no solo a nuestro sacerdote, sino a toda la comunidad”, señalaron, al tiempo que pidieron mantenerse atentos y avisar ante cualquier dato que permita recuperar lo sustraído.

padre elkin chubut comodoro rivadavia
El padre Elkin solicitó datos para recuperar su bicicleta.

El padre Elkin solicitó datos para recuperar su bicicleta.

"Pensé que era alguien que estaba arriba haciendo algo, nunca imaginé que podía haber sido la bicicleta del padre", expresó Hortensia, una integrante del equipo parroquial. En determinado momento la mujer vio bajar a un hombre por la escalera interna del edificio, con una bicicleta cargada al hombro, sin imaginar que estaba presenciando un hurto en plena parroquia.

"Veo que sale para afuera y cuando reaccioné le dije a una compañera: 'Me parece que la bicicleta del padre se la llevaron", concluyó la testigo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

jose chatruc sufrio un angustiante robo en su casa: se llevaron medallas y un regalo muy especial

José Chatruc sufrió un angustiante robo en su casa: se llevaron medallas y un regalo muy especial

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío

Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones.

Fin de la fuga en Misiones: recapturaron a los últimos tres presos en un megaoperativo

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios.

Mendoza: denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 35 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 45 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 51 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 52 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 1 hora