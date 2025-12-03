4 de diciembre de 2025 Inicio
Francia reforzará la seguridad en los festejos de Año Nuevo por una "altísima amenaza terrorista"

Así lo aseguró el ministro de Interior, Laurent Nuñez. Para esta celebración, se canceló el tradicional concierto en la avenida de los Campos Eliseos en París.

La Prefectura de Policía de París le solicitó a la alcaldía la cancelación del evento musical para minimizar los riesgos.

Francia reforzará la seguridad durante los festejos de Navidad y Año Nuevo ante una "altísima amenaza terrorista" en la capital de París. Así lo informó el ministrio de Interior, Laurent Nuñez, quien envió un memo este miércoles a todos los altos cargos de las fuerzas por la alerta emitida para todo el país.

Si bien los franceses festejarán el Año Nuevo, en la mítica Avenida de los Campos Eliseos en París se romperá una tradición: no habrá concierto de Nochevieja, como así se refieren al 31 de diciembre en Europa. La Prefectura de Policía de París solicitó a la alcaldía la cancelación del evento musical para minimizar los riesgos y evitar grandes aglomeraciones, ante la alerta de la "altísima amenaza terrorista" emitida por el Ministerio de Interior.

El motivo principal esgrimido para la cancelación fue el riesgo de “movimientos de multitudes generados por la asistencia excepcionalmente alta”. También mencionaron los “movimientos imprevisibles” en los Campos Elíseos.

La preocupación por un atentado excede a París. El ministro Nuñez advirtió que el riesgo de un ataque terrorista sucede en todo el país y por eso le pidió a las fuerzas de seguridad que refuercen sus medidas de prevención en todas las regiones de Francia.

“Dado el altísimo nivel de amenaza terrorista, les solicito mantener la máxima vigilancia y reforzar las medidas de seguridad en todo el país”, dice el texto del funcionario del gobierno de Emmanuel Macron. En el memo, Nuñez pide la “plena movilización de los servicios de inteligencia para la detección, prevención y, si es necesario, la represión de las amenazas terroristas”.

El ministro llamó a poner especial atención a los mercados de Navidad y otros eventos susceptibles de congregar un gran número de personas, que son “susceptibles de ser objetivo de acciones violentas o reivindicativas". Cita como ejemplos los atentados de Estrasburgo en 2018, que dejó cinco muertos, y el de Berlín en 2024, con seis muertos y cerca de 300 heridos.

Los festejos de Año Nuevo en París suelen atraer hasta un millón de personas en la avenida y sus calles aledañas. Para la edición de 2024/2025, se desplegaron 6.000 policías y gendarmes.

