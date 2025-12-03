3 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en un inicio de mes marcado por mayor demanda de pesos. El mayorista quedó cerca del techo de la banda, los financieros sufren una leve suba y el blue, sin cambios, sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial y un arranque calmo de mes.

Él dólar oficial y un arranque calmo de mes.

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $5 en la rueda del martes. El mayorista, en tanto, opera a $1.455, y toca máximos de casi un mes, mientras que los financieros sufren una leve suba. El blue, por su parte, sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.
El dólar volvió a moverse: el minorista subió 5$ y el oficial tocó máximos en un mes

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial terminó noviembre sin cambios.

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.425,21 para la compra y $1.476,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.455.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.520,17 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.477,35.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.471,5.

