Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de noviembre

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa norteamericana cotiza a valores de cierre del viernes: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación. Los financieros operan a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar se mantiene estable hasta que los mercados reabran este lunes.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, los mismos valores de cierre del viernes ya que este domingo no hay operaciones oficiales. En una semana sin cambios significativos, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el esquema de banda cambiaria para el dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró.

Por su parte, el Tesoro de Estados Unidos confirmó que realizó una operación clave para la economía argentina con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones , y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial cotiza a $1.436,14 para la compra y $1.487,59 para la venta.

Sin operaciones oficiales, el dólar se mantiene en los valores de cierre del viernes.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.476,42.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.