Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de noviembre

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa norteamericana cotiza a valores de cierre del viernes: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación. Los financieros operan a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, los mismos valores de cierre del viernes ya que este domingo no hay operaciones oficiales. En una semana sin cambios significativos, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 
Por su parte, el Tesoro de Estados Unidos confirmó que realizó una operación clave para la economía argentina con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.436,14 para la compra y $1.487,59 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.476,42.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

