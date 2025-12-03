Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de diciembre

3 de diciembre de 2025 Inicio
La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, y no tuvo variaciones con respecto a la jornada de ayer. El mayorista cayó por primera vez en la semana, los financieros sufrieron una leve baja y el blue, sin cambios, siguió siendo el más barato del mercado.

Él dólar oficial y un arranque calmo de mes.

El dólar oficial minorista cotizó este miércoles a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $5 en la rueda del martes. El mayorista, en tanto, bajó por primera vez en la semana y operó a $1.453, mientras que los financieros sufrieron una leve baja. El blue, por su parte, cayó $5 y sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.
En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólares billetes dólar blue
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.423,91 para la compra y $1.475,48 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.542,44 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.470,3.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.467,5.

