Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de diciembre

La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, y no tuvo variaciones con respecto a la jornada de ayer. El mayorista cayó por primera vez en la semana, los financieros sufrieron una leve baja y el blue, sin cambios, siguió siendo el más barato del mercado.

Él dólar oficial y un arranque calmo de mes.

El dólar oficial minorista cotizó este miércoles a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación , luego de haber subido $5 en la rueda del martes . El mayorista, en tanto, bajó por primera vez en la semana y operó a $1.453 , mientras que los financieros sufrieron una leve baja. El blue, por su parte, cayó $5 y sigue siendo el más barato del mercado .

El dólar volvió a moverse: el minorista subió 5$ y el oficial tocó máximos en un mes

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el esquema de banda cambiaria para el dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró.

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial cotizó $1.423,91 para la compra y $1.475,48 para la venta.

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios.

La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.542,44 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.470,3.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.467,5.