Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de diciembre

El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.

El dólar oficial minorista subió $5 este martes y cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de mes sin cambios. El mayorista, en tanto, operó a $1.455, una suba de $3,50 con respecto a la jornada previa, y tocó máximos de casi un mes ($1.467 el pasado 4 de noviembre). Mientras que los financieros mostraron una leve suba y el blue no tuvo movimientos y sigue siendo el más barato del mercado.

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el esquema de banda cambiaria para el dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró.

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy El dólar oficial cotizó a $1.425,21 para la compra y $1.476,75 para la venta.

