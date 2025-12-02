2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de diciembre

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en un inicio de mes marcado por mayor demanda de pesos. El mayorista quedó cerca del techo de la banda, los financieros mostraron una leve suba y el blue, sin cambios, sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.

El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.

El dólar oficial minorista subió $5 este martes y cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de mes sin cambios. El mayorista, en tanto, operó a $1.455, una suba de $3,50 con respecto a la jornada previa, y tocó máximos de casi un mes ($1.467 el pasado 4 de noviembre). Mientras que los financieros mostraron una leve suba y el blue no tuvo movimientos y sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios respecto al cierre de octubre.
Te puede interesar:

El dólar arrancó diciembre sin sobresaltos y se mantuvo cerca de los $1.500

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.425,21 para la compra y $1.476,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.455.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.520,17 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.477,35.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.471,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar se mantiene estable hasta que los mercados reabran este lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de noviembre

El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 

El dólar cerró la semana sin variaciones: cerca de los $1.500

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar frenó su escalada: cerró estable tras varios días de tensión

Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

El dólar oficial se recalienta sobre el cierre del mes.

El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 16 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 17 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 20 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 23 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 59 minutos