Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de diciembre
La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en un inicio de mes marcado por mayor demanda de pesos. El mayorista quedó cerca del techo de la banda, los financieros mostraron una leve suba y el blue, sin cambios, sigue siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial minorista subió $5 este martes y cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de mes sin cambios. El mayorista, en tanto, operó a $1.455, una suba de $3,50 con respecto a la jornada previa, y tocó máximos de casi un mes ($1.467 el pasado 4 de noviembre). Mientras que los financieros mostraron una leve suba y el blue no tuvo movimientos y sigue siendo el más barato del mercado.
En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.425,21 para la compra y $1.476,75 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.455.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.520,17 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.477,35.