Madonna y su descargo contra las políticas de Donald Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

El 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, se convirtió en una jornada de fuerte denuncia política de la mano de Madonna. La cantante, histórica activista y comprometida con la causa del VIH/Sida desde los años 80, utilizó sus redes sociales para lanzar un ataque frontal contra las decisiones de la administración de Donald Trump de omitir la conmemoración de esta efeméride.

En un mensaje cargado de dolor y rabia personal, Madonna no solo visibilizó la lucha contra el virus, sino que apuntó directamente a la falta de empatía del exmandatario. La declaración más contundente de la artista se centró en la experiencia personal, un golpe bajo contra el político y su entorno, a quienes acusó de ignorar la dimensión humana de la crisis.

“Apuesto a que él nunca ha visto morir a su mejor amigo de sida, sostenido su mano y visto cómo la sangre se drenaba de su rostro mientras tomaba su último aliento a los 23 años”, compartió la cantante en sus redes, quien a lo largo de su vida hizo pública la lucha de sus amigos contra el VIH y el SIDA.

La lista de personas que la artista perdió a causa de la enfermedad, especialmente durante la devastadora década de los 80, fue la base de su descargo. “La lista de personas que he conocido, amado y perdido por el sida es bastante larga. Déjenme decirlo una vez más: todavía no hay una cura para el sida, y gente todavía muere de esto”, enfatizó la cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) El detonante que despertó la reacción de Madonna contra Trump Según un correo electrónico al que tuvo acceso el periódico The New York Times, el pasado noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a los empleados y becarios "abstenerse de promover públicamente el Día Mundial de la Lucha contra el Sida a través de cualquier canal de comunicación, incluidas las redes sociales, las intervenciones en los medios de comunicación, los discursos u otros mensajes públicos".

Ahí fue cuando la "Reina del Pop" elevó su voz, y defendió que la visibilidad es un acto de justicia y memoria: “Me niego a reconocer que estas personas hayan muerto en vano. Y continuaré honrando el Día Mundial del Sida, y espero que ustedes lo honren conmigo”. Cerró su posteo en Instagram con una crítica directa a la invisibilización: “Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público general que finja que nunca sucedió es ridículo, absurdo, impensable”. Madonna volvió a demostrar su compromiso político, y utilizó su plataforma para recordar que la lucha por la visibilidad y el presupuesto para el VIH es crucial a nivel mundial, al igual que la conmemoración del día internacional que identifica la causa.