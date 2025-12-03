IR A
"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La actriz se refirió a la división de bienes materiales de quien fue su pareja durante 18 años y sorprendió con un dato desconocido.

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

La actriz Gimena Accardi reconoció que pasó un momento difícil en su divorcio con Nicolás Vázquez, después de una relación de 18 años, en medio de rumores de infidelidad, y la posterior confesión de ella sobre un "desliz" cuando estaba en pareja.

La artista, quien firmó el divorcio legal a mediados de agosto de 2025, aclaró que fue "de común acuerdo y sin mayores complicaciones", y que el tema más difícil fue cuál sería el hogar de las mascotas: "Me los quedé yo a los gatitos".

"Nosotros compartíamos tres gatos, pero es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos o sacarlos de la casa, que toda la dinámica está compuesta para que ellos entren y salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas, y llevarlos a un departamento”, aclaró la mediática en un móvil de SQP, en América.

Mientas Vázquez blanqueó su relación con la coprotagonista de la obra teatral Rocky, Dai Fernández, Accardi no confirmó ni desmintió la relación con el cantante de trap Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne, con quien compartió fotos sugerentes.

Dijo que su relación con el músico es estrictamente laboral: "Trabajamos en un proyecto que ya terminamos de filmar y que me tiene como co-directora y guionista. Es algo audiovisual, lleva varios capítulos. Todavía no puedo comentar mucho más”.

