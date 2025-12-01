Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de diciembre

+ Seguir en

La divisa norteamericana opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en un comienzo de mes que suele traer mayor demanda de pesos. Los financieros operan a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios respecto al cierre de octubre.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de un noviembre que cerró sin cambios . Los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado y el mayorista se viene acercando al techo de la banda.

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el esquema de banda cambiaria para el dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró.

En tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial y un comienzo de diciembre que promete variaciones estacionales.

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.476,42.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.