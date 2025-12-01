1 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de diciembre

La divisa norteamericana opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en un comienzo de mes que suele traer mayor demanda de pesos. Los financieros operan a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial terminó noviembre sin cambios respecto al cierre de octubre.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de un noviembre que cerró sin cambios. Los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado y el mayorista se viene acercando al techo de la banda.

El dólar se mantiene estable hasta que los mercados reabran este lunes.
En tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial y un comienzo de diciembre que promete variaciones estacionales.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.436,14 para la compra y $1.487,59 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.476,42.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

