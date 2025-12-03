Panini presentó la portada del álbum del Mundial 2026: así será la nueva edición que ya es furor Los coleccionistas de figuritas y cromos ya viven la cita mundialista con una edición del álbum que promete ser increíble: será el más grande de la historia por el cambio de formato y participantes de 32 a 48 selecciones. Por + Seguir en







El álbum será el más grande de la historia.

Un clásico que se renueva cada cuatro años y tiene millones de fanáticos sorprendió una vez más: se dio a conocer la flamante portada del álbum de figuritas del Mundial 2026. La empresa Panini América presentó en Estados Unidos la tapa de la colección de cromos que es furor en el país y promete ser histórica.

La portada está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo. Además, anunciaron que México tendrá una exclusiva en las próximas semanas.

La compañía anunció que, por la ampliación del torneo a 48 selecciones, el álbum de 2026 será la mayor colección que haya impreso Panini. La edición oficial tendrá 112 páginas y reunirá un total récord de 980 figuritas, y cada sobre contendrá 7 estampas. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

La presentación se realizó en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final del Mundial, y anticipa una estrategia de productos y colaboraciones para el ciclo mundialista. Panini informó que pondrá en marcha una preventa limitada en Amazon para medir la demanda.

Embed ¡OFICIAL ! @paniniamerica presentó la portada para Canadá y Estados Unidos del Álbum Panini del Mundial FIFA 2026 .



Mexico tendrá PORTADA ESPECIAL que sea lanzada en los próximos días y tendrá preventa en Amazon.



¿Que te parece? #WeAre26 #Canada #USA pic.twitter.com/dO9nQ9xtok — Golazo Canadá (@GolazoCanadaTW) December 3, 2025 "El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.