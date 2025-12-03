MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros La periodista deportiva respondió en MasterChef Celebrity sobre la jugada histórica del Diez a la selección inglesa en el Mundial de México de 1986. + Seguir en







La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona. Redes Sociales

La periodista Sofía Martínez cometió un error sobre le gol histórico de Diego Maradona a la selección de Inglaterra, en una trivia en MasterChef Celebrity. Se trató de una prueba desafíos para los jugadores de menor desempeño sobre datos conocidos de la Argentina.

La especialista en deportes, falló al responder una pregunta elemental sobre el Diez: "¿Cómo se conoce el gol que Diego Maradona hizo con la mano a Inglaterra en el Mundial '86?".

La mediática aseguró que al histórico gol que Maradona le hizo a la selección de Inglaterra con la mano se lo conoce popularmente como "el gol del siglo", en lugar de "la mano de Dios".

Bueno… a cualquiera le puede pasar .

La periodista deportiva Sofi Martínez respondió una pregunta sobre Diego Maradona, pero ¡la respuesta era errónea! .

La respuesta incorrecta terminó con la burla de sus compañeros del reality y una masiva reacción en redes sociales con comentarios como "Le erró: Sofi Martinez, se equivocó al responder sobre el gol con la mano de Maradona y sus compañeros no se lo perdonaron", "Sofi Martínez está más sobrevalorada que las Oreo" y "SOFI Martinez tiro cualquiera en su pregunta de fútbol y de fondo Ando de fondo: búscate otro trabajo jajajajajaja se zarpa".

Embed A qué se conoce como "la mano de Dios" de Diego Maradona La expresión "la mano de Dios" se refiere al gol anotado por Diego Maradona con la mano en el partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. El Diez usó su mano para desviar la pelota y meterlo en el arco inglés, algo que él mismo atribuyó a la "mano de Dios" después del partido.