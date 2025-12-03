La periodista Sofía Martínez cometió un error sobre le gol histórico de Diego Maradona a la selección de Inglaterra, en una trivia en MasterChef Celebrity. Se trató de una prueba desafíos para los jugadores de menor desempeño sobre datos conocidos de la Argentina.
La especialista en deportes, falló al responder una pregunta elemental sobre el Diez: "¿Cómo se conoce el gol que Diego Maradona hizo con la mano a Inglaterra en el Mundial '86?".
La mediática aseguró que al histórico gol que Maradona le hizo a la selección de Inglaterra con la mano se lo conoce popularmente como "el gol del siglo", en lugar de "la mano de Dios".
La respuesta incorrecta terminó con la burla de sus compañeros del reality y una masiva reacción en redes sociales con comentarios como "Le erró: Sofi Martinez, se equivocó al responder sobre el gol con la mano de Maradona y sus compañeros no se lo perdonaron", "Sofi Martínez está más sobrevalorada que las Oreo" y "SOFI Martinez tiro cualquiera en su pregunta de fútbol y de fondo Ando de fondo: búscate otro trabajo jajajajajaja se zarpa".
A qué se conoce como "la mano de Dios" de Diego Maradona
La expresión "la mano de Dios" se refiere al gol anotado por Diego Maradona con la mano en el partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. El Diez usó su mano para desviar la pelota y meterlo en el arco inglés, algo que él mismo atribuyó a la "mano de Dios" después del partido.
Sucedió en los cuartos de final de la competencia mundial, el 22 de junio, en el Estadio Azteca. Esta jugada se popularizó, como una jugada magistral y que demuestra la viveza del futbolista. Se convirtió en un fenómeno mundial y dio nombre a una famosa canción sobre Maradona.