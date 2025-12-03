Fin de la fuga en Misiones: recapturaron a los últimos tres presos en un megaoperativo La Policía de Misiones detuvo a los últimos tres delincuentes que se habían fugado de una comisaría de Bernardo de Irigoyen. Ya había encontrado a cuatro de los evadidos. Por + Seguir en







Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones. Gentileza Canal 6 de Posadas

La Policía de Misiones logró recapturar este miércoles a los tres presos que todavía seguían prófugos, luego de haberse escapado junto a otros cuatro delincuentes de una comisaría en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, al noreste de la provincia, cerca del límite con Brasil.

En un operativo que movilizó a 500 agentes durante 48 horas, los prófugos volvieron a estar tras las rejas. Los últimos reos, identificados como Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais, fueron capturados en la localidad de en Dos Hermanas, una zona cuyos accesos se encontraban bajo vigilancia.

Embed Fin de la fuga en Misiones: la Policía recapturó a los 7 evadidos de Bernardo de Irigoyen en una megaoperación

La Policía de Misiones puso fin a la fuga de… pic.twitter.com/nuIS9CXT9i — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) December 3, 2025 En ese asentamiento, agentes encubiertos obtuvieron información clave que permitió activar un operativo cerrojo en un sector de viviendas, donde fueron ubicados y aprehendidos sin que se registraran heridos.

Cabe mencionar que, previamente, la fuerza provincial había recapturado a: Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”; Jorge Guillermo Ojeda; Emanuel Felipe Kraulich, alias “Pirata”; y Juan José Ferreira Álvez.

El megaoperativo fue diagramado por la Jefatura con base operacional en la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, con participación conjunta de los demás comandos regionales y divisiones investigativas y tácticas, en múltiples jurisdicciones del norte misionero.