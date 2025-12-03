4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fin de la fuga en Misiones: recapturaron a los últimos tres presos en un megaoperativo

La Policía de Misiones detuvo a los últimos tres delincuentes que se habían fugado de una comisaría de Bernardo de Irigoyen. Ya había encontrado a cuatro de los evadidos.

Por
Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones.

Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones.

Gentileza Canal 6 de Posadas
La Policía halló los objetos. 
Te puede interesar:

Insólito caso en Misiones: detuvieron a un ladrón que escondía su botín en un lugar particular

En un operativo que movilizó a 500 agentes durante 48 horas, los prófugos volvieron a estar tras las rejas. Los últimos reos, identificados como Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais, fueron capturados en la localidad de en Dos Hermanas, una zona cuyos accesos se encontraban bajo vigilancia.

Embed

En ese asentamiento, agentes encubiertos obtuvieron información clave que permitió activar un operativo cerrojo en un sector de viviendas, donde fueron ubicados y aprehendidos sin que se registraran heridos.

Cabe mencionar que, previamente, la fuerza provincial había recapturado a: Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”; Jorge Guillermo Ojeda; Emanuel Felipe Kraulich, alias “Pirata”; y Juan José Ferreira Álvez.

El megaoperativo fue diagramado por la Jefatura con base operacional en la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, con participación conjunta de los demás comandos regionales y divisiones investigativas y tácticas, en múltiples jurisdicciones del norte misionero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las detenciones se produjo en un colectivo.

Misiones: detuvieron a cuatro de los siete presos que se escaparon de una comisaría

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío

La parroquia María Goretti, del barrio Máximo Abásolo, escenario del hecho.

Insólito robo en plena misa en Chubut: un falso fiel le robó la bicicleta al cura

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios.

Mendoza: denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 25 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 35 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 41 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 42 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 52 minutos