Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Fiama, una de las damnificadas, contó como una de sus compañeras de alquiler descubrió una cámara y una memoria con filmaciones en el departamento del que ambas eran inquilinas en La Rioja. Esto destapó una causa más grande donde se multiplicaron las denuncias. El sospechoso todavía no está imputado.

Las inquilinas descubrieron que el locatario las grababa sin consentimiento en La Rioja.



En diálogo con Julián Guarino, Daniela Ballester y el resto del equipo de El Diario, por C5N, una de las damnificadas por las grabaciones ilegales, aseguró que, ni ella ni el resto de las chicas tenían un vínculo con el denunciado: "Nosotras teníamos una relación entre locador y locatario, nada más. Él es muy conocido acá en La Rioja porque hace departamentos".

“Cuando hicimos las denuncias las hicimos por el miedo a que se vendan esas grabaciones. Las cámaras estaban ubicadas en la habitación y apuntaban a la cama”, aseguró Fiama respecto al miedo que tienen las ex inquilinas. La denuncia radica principalmente por la filmación sin consentimiento y, más aún, porque la locación en la que se encontraban las instalaciones que aduce invasión a su privacidad.

“La policía nos notificó hoy y nos indicaron que tiene restricciones para acercarse a nosotras. Eso es todo hasta ahora”, indicó la joven en cuanto al avance de la justicia. Además, confirmó que se "secuestraron varios aparatos tecnológicos" del sospechoso.

"El día en el que descubrimos que nos filmaba nos fuimos inmediatamente: una de las chicas se fue a lo de una amiga, otra se fue a la casa de unos familiares en el interior y yo, por suerte, tengo donde ir acá en La Rioja", detalló el accionar que tuvieron las víctimas ante la desesperante noticia.

