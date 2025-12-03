4 de diciembre de 2025 Inicio
Reemplazos en la cúpula militar: Javier Milei designó a nuevos jefes en las Fuerzas Armadas

El Presidente designó a las nuevas autoridades en el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, y ratificó al brigadier Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Aérea.

Javier Milei durante la entrega de sables en Casa Rosada.

Captura transmisión oficial

El presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispuso una serie de nombramientos clave en la cúpula militar, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un comunicado oficial en redes sociales.

Causa ANDIS: rechazan el pedido de nulidad de Diego Spagnuolo

Los cambios afectan a las jefaturas del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, concretando el recambio en áreas sensibles de la defensa nacional.

La designación de la nueva conducción del Ejército recayó sobre el general de división Oscar Zarich, quien asumirá el liderazgo de la fuerza terrestre en reemplazo del teniente general Carlos Alberto Presti, quien asumirá en los próximos días al frente del Ministerio de Defensa.

En lo que respecta a la Armada, el Presidente nombró al vicealmirante Juan Carlos Romay como su nuevo titular, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi.

Paralelamente, la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA) estará a cargo del vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, quien se desempeñará como Jefe del organismo que coordina la actividad operacional de las tres fuerzas, en lugar del brigadier general Xavier Julián Isaac.

A diferencia de las otras fuerzas, el Ejecutivo decidió ratificar al actual jefe de la Fuerza Aérea. El brigadier mayor Gustavo Valverde fue confirmado en su cargo, asegurando la continuidad en la jefatura de la rama aérea y manteniendo la línea de mando establecida previamente en esa fuerza.

